VIDEO - Dit is waarom het Knight Rider-stuurtje van Tesla niet werkt

De Tesla Model S is negen jaar oud. Een gewone autofabrikant zou hem al lang hebben vervangen, maar Tesla is geen gewone autofabrikant. Dus krijgt de Model S gewoon nóg een facelift. Eentje die vooral in het interieur ingrijpend is. Wég is het grote, verticaal geplaatste scherm! Ervoor in de plaats monteert Tesla nu een horizontaal scherm, zoals dat ook in deTesla Model 3 en Model Y te vinden is.

Nieuwe Tesla Model S heeft een bizar stuurtje

Het dashboard - met nog steeds een digitaal instrumentarium - is opnieuw vormgegeven. Ronduit bizar is het 'stuurwiel', dat regelrecht uit KITT afkomstig lijkt te zijn. Het is een half stuurtje, zoals in een vliegtuig, met geen stengels er meer achter. Alle functies worden - à la Ferrari - met knoppen op het stuur bediend. Volgens Tesla-baas Elon Musk zorgt de stuurknuppel voor een vrij zicht op de instrumenten, maar wat ons betreft is dat bij traditionele stuurwielen nooit een probleem geweest.

Een rond stuur is de enige logische oplossing

Een rond stuur is voor gewone auto's de enige logische oplossing. Je kunt gemakkelijk overpakken en je hoeft nooit te kijken waar je je handen moet plaatsen. Dat een Formule 1-racewagen - net als deze Tesla Model S - een half stuurtje heeft, is geen probleem. Een coureur hoeft zijn handen op het circuit nooit verder te draaien dan 90 graden. In een straatauto kun je het stuur meestal zo'n 2,5 keer rond zijn as draaien, dus is een yoke - zoals de Engelsen een stuurknuppel noemen - niet handig.

Geen steer-by-wire met variabele stuuroverbrenging?

Tesla had het probleem kunnen oplossen door gebruik te maken van een steer-by-wire-systeem, dat de stuuroverbrenging bij alle snelheden hoger dan stapvoets rijden een stuk directer maakt. Gewoon om te zorgen dat de bestuurder niet hoeft over te pakken. Maar in bijgaande video zien we dat Tesla dat niet heeft gedaan. De man achter het stuur van de nieuwe Tesla Model S heeft overduidelijk moeite met sturen.

Je moet niet hoeven wennen aan een stuurwiel

Hij zegt dat de stuurknuppel 'even wennen' is. Maar als er iets is waar je niet aan moet hoeven wennen, dan is het wel een stuur. Overpakken is moeilijk, zoals is te zien, want de bestuurder komt regelmatig met volledig gekruiste armen vast te zitten. Maar wat nou als je in een noodsituatie bliksemsnel moet reageren? Dan kun je jezelf het niet veroorloven om mis te grijpen op zo'n raar half stuurwieltje.