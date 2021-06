Vakantiegangers opgelet! Zelfs een elektrische auto moet in Duitsland een milieusticker hebben

In veel Duitse steden moeten auto's, campers, bussen en vrachtwagens een milieusticker voeren, ook als ze een buitenlands kenteken hebben. Dieselvoertuigen van vóór 2001 worden niet meer toegelaten tot stadscentra. Bij benzinevoertuigen ligt die grens vóór het bouwjaar 1993.

Welke milieustickers zijn er voor Duitsland?

Er zijn drie kleuren milieustickers: groen, geel en rood. Maar in de praktijk wordt nog maar één daarvan - de groene - landelijk gebruikt. De rode milieusticker is nergens meer geldig en wordt ook niet meer verkocht. De gele sticker is op het moment van schrijven alleen nog geldig in Neu-Ulm. Over een blauwe sticker voor schone voertuigen wordt in Duitsland al een tijd gepraat.

Heeft een elektrische auto ook een sticker nodig?

Ja, ook als je met een elektrische auto naar Duitsland gaat, moet je een milieusticker op de ruit plakken.

Hoe hoog is de boete voor het niet hebben van een milieusticker?

Rijd je een milieuzone in zonder een sticker, dan kan je een boete krijgen van 80 euro.

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de stickerplicht?

Motorfietsen, brom- en snorfietsen, auto's met een Europese gehandicaptenparkeerkaart en oldtimers (30 jaar en ouder, leg een kopie van het kenteken achter de voorruit als bewijs) zijn vrijgesteld van de stickerplicht.

Waar koop je een Duitse milieusticker? En wat kost-ie?

Je kunt de Duitse milieusticker kopen via de ANWB-webwinkel (levertijd: vijf dagen) voor 13,95 euro, inclusief verzendkosten. In Duitsland kun je de sticker krijgen bij onder meer gemeentes, garages en sommige tankstations.

Waar moet ik de milieusticker op de voorruit plakken?

De sticker moet verplicht onder op de voorruit worden geplakt, aan de passagierskant (vanuit de cabine gezien: rechts).