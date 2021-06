Samengesteld gezin met veel kinderen? Dan is de Volkswagen Multivan voor jou

Al heeft de nieuwe Volkswagen Multivan weinig met de huidige Transporter T6 te maken, die nog gebruikmaakt van het platform van de T5 (2003 - 2015). De Multivan staat op zijn beurt op een flexibele MQB-basis. Daarmee heeft Volkswagen de mogelijkheid gecreëerd om het model te elektrificeren.

Volkswagen Multivan altijd uitgerust met automaat

De Volkswagen Multivan is langer (4,97 meter), breder (1,94 meter) en lager (1,90 meter) dan zijn voorganger, met een wielbasis die 12,4 centimeter is gegroeid (nu 3,12 meter). Om in het interieur ruimte vrij te maken, heeft de bus geen versnellingspook en handremhendel meer. Hij is altijd uitgerust met een DSG-automaat, die je bedient met een schakelaar naast het stuur.

Standaard met digital cockpit en infotainmentsysteem

Voor het eerst heeft de Volkswagen Multivan standaard een digitaal instrumentarium en een infotainmentsysteem. Ook is hij leverbaar met onder meer een 360 graden-camera en een groot glazen panoramadak. Achter de bestuurder en voorpassagier staan vijf gemakkelijk uitneembare stoelen in twee zitrijen. De stoelen op de tweede rij kunnen 180 graden worden gedraaid.

Uitvouwbaar tafeltje dat op rails is te verschuiven

Er is ook een uitvouwbaar tafeltje, dat via een railsysteem naar elke gewenste plek is te verschuiven: tussen de voorstoelen, of tussen de zitplaatsen op de tweede of derde rij. Ingeklapt fungeert het tafeltje als middenconsole tussen de voorstoelen. Het geheel is ook uitneembaar, natuurlijk.

Volkswagen Multivan met maximaal 4005 liter bagageruimte

In de bagageruimte - met optionele elektrisch bedienbare klep - is plek voor 469 - 3672 liter aan koffers, dozen, planken, stenen, en ga zo maar door. Er is ook nog een lange versie van de Volkswagen Multivan. Die komt tot 763 - 4005 liter. Achter de mpv kun je een aanhanger van maximaal 2000 kilo hangen.

Multivan eHybrid is 218 pk sterke plug-in hybride

Het MQB-platform zorgt ervoor dat Volkswagen de Multivan ook als eHybrid kan leveren. De plug-in hybride combineert een 1.4 TSI-motor met een elektromotor en komt tot een totaalvermogen van 218 pk en 350 Nm koppel. Dankzij een 13 kWh-batterij kan de Volkswagen Multivan eHybrid ongeveer 50 kilometer volledig elektrisch rijden.

Ook gewoon als benzine of diesel te bestellen

Het is natuurlijk ook mogelijk om de Multivan te bestellen zonder stekkertechniek. In de Volkswagen-prijslijst staan ook gewoon een 2.0 TDI-turbodiesel met 150 pk, een 1.5 TSI met 136 pk en een 2.0 TSI met 204 pk. Zoals hierboven gezegd: allemaal hebben ze een DSG-automaat. De nieuwe Volkswagen Multivan komt pas begin 2022 op de Nederlandse markt.