Waarom de nieuwe Volkswagen ID.3 Pro S een flink grotere actieradius heeft

Tot nu toe was de elektrische Volkswagen ID.3 er in twee uitvoeringen: als Pure (45 kWh) en als Pro (58 kWh). Per direct voegt Volkswagen een nieuwe topversie toe: de Volkswagen ID.3 Pro S met 77 kWh-batterij, die een actieradius van maximaal 553 kilometer heeft. En dat is 127 kilometer méér dan de actieradius van de ID.3 Pro.