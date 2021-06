Zomerbanden, winterbanden of all season banden: welke kies je?

All season banden worden gestaag populairder, maar de meeste automobilisten wisselen aan het einde van het jaar nog steeds hun zomerbanden in voor winterbanden. Wat is wijsheid? Wegen de voor- en nadelen van vierseizoenenbanden op tegen de voor- en nadelen van zomer- en winterbanden? Dat hangt helemaal van je eigen situatie af. Lees hieronder welke banden het beste zijn voor jouw gebruik.

Voordelen en nadelen van zomerbanden

Voordeel : bij normale en hogere temperaturen hebben ze meer grip, een kortere remweg en zijn ze stiller dan winterbanden



: bij normale en hogere temperaturen hebben ze meer grip, een kortere remweg en zijn ze stiller dan winterbanden Voordeel : je kunt een hogere topsnelheid halen dan op een winterband



: je kunt een hogere topsnelheid halen dan op een winterband Voordeel : ze slijten het minst hard van alle bandensoorten





: ze slijten het minst hard van alle bandensoorten Nadeel: ze zijn minder geschikt in winterse omstandigheden vanwege de hardere samenstelling van het rubber en gebrek aan een grof profiel. Op gladde wegen - door ijs of sneeuw - rijd je liever niet op zomerbanden. Dan is je grip sterk verminderd.

Voordelen en nadelen van winterbanden

Voordeel : ze bieden - door hun zachtere rubber en diepere profiel - meer grip bij sneeuw, ijs, gladheid en kou, en zorgen dus ook voor een kortere remweg

: ze bieden - door hun zachtere rubber en diepere profiel - meer grip bij sneeuw, ijs, gladheid en kou, en zorgen dus ook voor een kortere remweg Voordeel : je kunt in de winter moeiteloos door Europa reizen, want winterbanden zijn in sommige landen - onder meer in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland - verplicht bij winterse weersomstandigheden

: je kunt in de winter moeiteloos door Europa reizen, want winterbanden zijn in sommige landen - onder meer in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland - verplicht bij winterse weersomstandigheden Voordeel : in de periode dat je winterbanden hebt gemonteerd, slijten je zomerbanden niet. Die gaan dus langer mee.





: in de periode dat je winterbanden hebt gemonteerd, slijten je zomerbanden niet. Die gaan dus langer mee. Nadeel : ze zijn niet geschikt om het hele jaar mee te rijden. Onder normale omstandigheden zorgen winterbanden voor een langere remweg dan zomerbanden. Het zachtere rubber dat in de winter een voordeel is, is in de zomer juist een nadeel. Het wordt té zacht. Het profiel van winterbanden is bovendien geoptimaliseerd voor natte wegen.



: ze zijn niet geschikt om het hele jaar mee te rijden. Onder normale omstandigheden zorgen winterbanden voor een langere remweg dan zomerbanden. Het zachtere rubber dat in de winter een voordeel is, is in de zomer juist een nadeel. Het wordt té zacht. Het profiel van winterbanden is bovendien geoptimaliseerd voor natte wegen. Nadeel : winterbanden slijten sneller bij hogere temperaturen. Dus moet je ze op tijd wisselen.

: winterbanden slijten sneller bij hogere temperaturen. Dus moet je ze op tijd wisselen. Nadeel: de kosten. Je moet bovenop je zomerbanden een setje winterbanden kopen en - als je dat wilt - bijbehorende velgen. En die moet je twee keer per jaar laten wisselen.





Voordelen en nadelen van all-season banden

Voordeel : je hoeft niet twee keer per jaar een bandenwissel te doen en dat scheelt tijd en geld.



: je hoeft niet twee keer per jaar een bandenwissel te doen en dat scheelt tijd en geld. Voordeel : ze zijn de gulden middenweg tussen zomer- en winterbanden. In de zomer zijn ze beter dan winterbanden. En in de winter zijn ze beter dan zomerbanden. Ze kunnen onder alle omstandigheden uit de voeten, als die omstandigheden niet té extreem zijn.



: ze zijn de gulden middenweg tussen zomer- en winterbanden. In de zomer zijn ze beter dan winterbanden. En in de winter zijn ze beter dan zomerbanden. Ze kunnen onder alle omstandigheden uit de voeten, als die omstandigheden niet té extreem zijn. Voordeel : in tegenstelling tot zomerbanden, mag je met all season banden wel in winterse omstandigheden naar Alpenlanden rijden. Mits jouw all season banden de juiste markeringen op de bandwang hebben staan.





: in tegenstelling tot zomerbanden, mag je met all season banden wel in winterse omstandigheden naar Alpenlanden rijden. Mits jouw all season banden de juiste markeringen op de bandwang hebben staan. Nadeel : door die gulden middenweg presteren ze in de winter minder goed dan winterbanden en in de zomer minder goed dan zomerbanden

: door die gulden middenweg presteren ze in de winter minder goed dan winterbanden en in de zomer minder goed dan zomerbanden Nadeel: all season banden slijten in de zomer sneller dan zomerbanden



Is de vierseizoenenband de beste optie?

Vierseizoenenbanden lijken een nieuwe uitvinding, maar de eerste all season band werd al ontworpen in 1977. Het was de Goodyear Tiempo. Sindsdien is het concept verder geperfectioneerd. Nederland heeft doorgaans milde winters, dus kan een vierseizoenenband een prima alternatief zijn voor een winterband, zeker ook met het oog op de portemonnee. Voor kilometervreters (meer dan 20.000 kilometer per jaar) kan de snelle slijtage een nadeel zijn, maar het overgrote deel van de automobilisten haalt dat aantal niet. Gemiddeld rijdt de Nederlander zo'n 13.000 kilometer per jaar.



