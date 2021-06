Nieuwe Lexus NX plug-in hybrid: Lexus gelooft tóch in stekkers

Geen gedoe met stekkers, zeiden Toyota en Lexus jarenlang. De Japanse merken geloofden heilig in hybridetechniek. Dat geloof is er met de komst van de nieuwe Lexus NX nog steeds, want deze concurrent van de Audi Q5 en BMW X1 is leverbaar als NX 350h (gewone hybride) én NX 450h+ (plug-in hybride). We nemen de suv van Lexus door aan de hand van vijf vernieuwingen.

1. Lexus NX 450h+: eerste plug-in hybride

De Lexus NX 450h+ heeft een 2,5-liter benzinemotor en een elektromotor van 18 kWh. Daarmee is de elektromotor van de Lexus groter dan die van de Smart Fortwo (17,6 kWh)! Alleen moet de motor het in de Smart helemaal alleen doen. De benzinemotor en de elektromotor van de Lexus NX zorgen samen voor 306 pk. Het verbruik bedraagt volgens de Japanners 3,0 l/100 km (1 op 33,3). De NX heeft een elektrische actieradius van 63 kilometer. Ondanks het accupakket, is de bagageruimte even groot als die van de 'gewone' NX.

2. 95 procent van de onderdelen is nieuw

Op het eerste gezicht lijkt de Lexus NX op zijn voorganger. Maar de auto is bijna helemaal nieuw. Hij werd iets groter (20 mm), hoger (5 mm) en breder (20 mm). De wielbasis groeide met 30 mm, wat goed nieuws is voor de achterpassagiers. De NX staat op het nieuwe GA-K-platform van Lexus.



3. Lexus NX 350h: ideale auto voor een caravan



Tot nu toe was de Lexus NX leverbaar met een hybride aandrijflijn, die goed was voor 197 pk. De nieuwe NX hybride heeft met 242 pk een stuk meer vermogen. De officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar Lexus zegt dat het verbruik - ondanks die 242 paardenkrachten - met 10 procent daalde. De NX 350h is, net als zijn voorganger, leverbaar met voor- en vierwielaandrijving. Hij mag een aanhanger trekken van 1500 kilo.



4. Hey Mercedes, eh, Hey Lexus



Japanners bedenken altijd grappige dingen. Zo openen de deuren van de NX nu elektrisch: je hoeft de deurgreep maar vast te pakken of de portieren openen zelf. Daarbij houden camera's in de gaten of er een fietser aankomt, zodat deze zich niet te pletter rijdt tegen het zelfdenkende portier. Typisch Japanse liefde voor details: de achterklep opent en sluit stiller en sneller (4 seconden) dan voorheen.



Lexus heeft een omvangrijk multimediasysteem met groot touchscreen, dat ook bediend kan worden met je stem. Zeg Hey Lexus en de auto staat klaar om je vragen te beantwoorden.



5. De Lexus NX staat eind 2021 bij de dealer

De nieuwe Lexus NX 350h en NX 450h+ Plug-in Hybrid staan eind 2021 bij de Nederlandse dealer. Wat de prijs van de Lexus NX wordt, is nog niet bekend. De prijs van de huidige Lexus NX 300h is 59.745 euro.