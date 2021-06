Elektrische Renault Mégane E-Tech Electric gaat Volkswagen ID.3 te lijf

Renault was een van de eerste fabrikanten die serieus aan de slag ging met volledig elektrische auto's. Momenteel levert het Franse merk de Twingo Electric, de Twizy en de Zoe. Dit jaar komt daar de productieversie van de eind 2020 onthulde Renault Mégane eVision bij. Hij is de tweede auto die op het nieuwe CMF-EV-platform staat. De eerste is de aankomende Nissan Ariya, van alliantiepartner Nissan.

Renault Mégane E-Tech Electric is eigenlijk geen Mégane

De naam van de Renault Mégane E-Tech Electric is ietwat misleidend, want hij is niet een elektrische versie van de bestaande Mégane. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de buitenmaten van het studiemodel waarop hij is gebaseerd. Die is 15 centimeter korter dan de Renault Mégane, 6 centimeter hoger, met een 11 centimeter langere wielbasis. De Volkswagen ID.3 is 4,26 meter lang, de Renault Mégane eVision 4,21 meter.



Mégane heeft meer laadvermogen dan de Volkswagen ID.3

Als de Renault Mégane E-Tech Electric op de markt komt, heeft hij een 60 kWh-batterij in de bodem liggen, die een elektromotor met 217 pk en 300 Nm van stroom voorziet. Volgens Renault komt zijn nieuwe C-segmenter op een volle acculading maximaal 450 WLTP-kilometers ver (425 kilometer voor de Volkswagen ID.3 met 58 kWh-batterij). Het laadvermogen van de Mégane ligt op 160 kW. De ID.3 komt niet verder dan 100 kW.