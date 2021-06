In opdracht van Nissan zijn 7000 automobilisten uit negen Europese landen ondervraagt over hun rijgedrag. Bezitters van een auto op brandstof leggen jaarlijks gemiddeld 13.600 kilometer af, zo blijkt uit het onderzoek. Mensen die in een elektrische auto rijden gaan daar met 14.200 kilometer op jaarbasis nét overheen. Het is jammer dan Nissan niet dieper op de data ingaat, want je zou het voorbehoud kunnen maken dat elektrische auto's (in Nederland althans) vooral zakelijk gereden worden en dus meer kilometers maken.

Nederlandse EV-rijders zijn het op één na reislustigst

Van de Europese EV-rijders zijn de Italianen het reislustigst, met een jaar kilometrage van meer dan 15.000 kilometer. Onze land staat op de tweede plek. Nederlandse elektro-enthousiastelingen komen tot 14.800 kilometer per jaar. Het grootste deel van de elektrische automobilisten (61 procent) is tevreden over de huidige laadinfrastructuur. Maar dat toch nog 39 procent niet blij is, geeft aan dat er ruimte is voor verbetering.

Een derde van de brandstofrijders wil geen elektrische auto



Een auto met verbrandingsmotor heeft natuurlijk wel grote voordelen. Ongeveer de helft van de respondenten noemt de grote actieradius en het tankgemak als belangrijkste pluspunten. Zo'n 30 procent van de ondervraagde automobilisten denkt er niet over om over te stappen op elektriciteit. Bijna 60 procent daarvan zegt dat de beperkte actieradius het belangrijkste probleem is. Een deel van de sceptici zou wel willen overstappen als de actieradius van elektrische auto's beter wordt, het opladen ervan gemakkelijker en de laadinfrastructuur uitgebreider.