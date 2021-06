Sinds de uitbraak van het coronavirus is de behoefte aan individueel vervoer hoog. Mensen willen niet meer met de trein of de bus. Maar een nieuwe auto is een brug te ver, zeker in deze onzekere tijd. Om even het verschil te schetsen: in mei werden 25.601 nieuwe auto's verkocht en maar liefst 123.629 occasions (plus 11 procent ten opzichte van mei 2020).

Elektrische occasions met marktaandeel van 10 procent

Van de 561.100 verkochte occasions in de eerste vijf maanden heeft 80 procent een benzinemotor (450.314). Net geen 60.000 waren uitgerust met een dieselmotor (min 6 procent), 35.756 met een hybride-aandrijflijn (plus 79 procent) en 11.143 met een elektromotor (plus 140 procent). Mede door de opkomst van elektrische en hybride-modellen heeft nog maar 65 procent van de tweedehands auto's een handgeschakelde versnellingsbak. In 2006 was dat nog 90 procent.



De meeste tweedehands auto's zijn zwart of grijs

Traditiegetrouw zijn grijs (34 procent) en zwart (26 procent) de populairste kleuren. Blauw en wit zitten beide op een marktaandeel van 13,5 procent. Voor blauw betekent dat een daling (25 procent in 2006), voor wit juist een enorme stijging (3 procent in 2006). De markt voor nieuwe auto's is ook al zo kleurloos. Bijna 75 procent is zwart, wit, grijs of zilver.