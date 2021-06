Tiptop gekleed in je cabrio? Win kleurrijke shorts van Mr. Marvis

Een beetje sportwagen is in elke gewenste kleur te krijgen. Als jouw favoriete tint niet in de brochure staat, vraag je gewoon om de waaier van het exclusive-pakket. Bij Aston Martin heet het Q, bij Ferrari Tailor Made en bij Porsche Exclusive Manufaktur.

Shorts in alle kleuren van de regenboog

De shorts van het Amsterdamse kledingmerk Mr. Marvis vind je ook in alle kleuren van de regenboog. En net als bij dure auto’s, hangen er klinkende namen aan die tinten: The Antarctics is grijsblauw, The Goodwoods is donkergroen en The Sunsets is oranje.

De pasvorm is uitstekend en extra aandacht gaat naar de kwaliteit. Voor de prijs van 79 euro is een Mr. Marvis bovendien een stuk haalbaarder dan een Porsche 911 GT3 in Shark Blue. Wij geven er vandaag drie weg, precies op tijd voor het cabrioseizoen. De kleur mag je zelf kiezen …

Hoe kun je shorts van Mr. Marvis winnen?

Doe mee met onze winactie en maak kans op shorts van Mr. Marvis. Wat moet je doen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op maandag 14 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!