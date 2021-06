De zaak speelt al langer. In 2019 kwamen de eerste verhalen naar boven van Tesla's die na een software-update opeens minder bereik hadden en ook minder snel konden laden. Een Noorse Model S-rijder zei twee jaar geleden tegen Electrek: "Met mijn Tesla Model S 85 uit 2014 haalde ik een actieradius van bijna 400 kilometer. Tot 14 mei 2019. Toen werd er een update geïnstalleerd en daalde het bereik van mijn auto in vijf weken naar ongeveer 350 kilometer. Dat is een daling van zo'n 12 procent."

De batterij moet beschermd worden, aldus Tesla

In een reactie zei Tesla toen dat de update nodig was om de batterij te beschermen en dat slechts een klein deel van de Tesla-rijders met een vermindering van de actieradius te maken zou krijgen. Klanten accepteerden die uitleg niet (waarom moest zomaar opeens de batterij worden beschermd?) en stapten naar de rechter. Er lopen wereldwijd meerdere zaken tegen Tesla. In een Noorse zaak heeft de rechter net uitspraak gedaan.

Rechter: Tesla moet schadevergoeding betalen

Tesla is schuldig bevonden aan het stiekem terugdraaien van de actieradius. In Noorwegen moet de fabrikant daarom aan dertig mensen een vergoeding van 13.000 euro per persoon betalen. Voor Tesla kan dit echter nog een veel duurdere kwestie worden. Waarschijnlijk zijn alleen in Noorwegen al 10.000 Tesla-eigenaren benadeeld. Bovendien lopen er in andere landen - waaronder de Verenigde Staten - nog meer van deze rechtszaken.