Prijs Tesla Model S Plaid+: Van 0 naar 100 km/h in 2 tellen voor 150.000 euro

Goed, laten we even bij het begin beginnen. Hoe ziet het leveringsprogramma van de Tesla Model S er nu uit? Het 'instapmodel' is de 89.990 euro kostende Tesla Model S Long Range: met twee elektromotoren, een topsnelheid van 250 km/h, en een geschat bereik van 663 kilometer. Van zijn sprintvermogen (3,2 seconden naar 100 km/h) word je hartstikke misselijk, maar als je toch nóg sneller wilt gaan, dan moet je een van de twee Plaid-varianten hebben.



Tesla Model S Plaid en Plaid+ met drie elektromotoren

De Tesla Model S Plaid en Plaid+ hebben drie elektromotoren, met respectievelijk 1020 en 1100 pk. De eerste kost 119.990 euro, gaat in 2,1 seconden naar 100 km/h, bereikt een top van 322 km/h en komt 628 kilometer ver. Voor 30.000 euro meer heb je de Tesla Model S Plaid+ (149.990 euro is meer dan eerst werd gecommuniceerd). Zijn actieradius is nog niet officieel vastgesteld, maar ligt volgens Tesla op 837 kilometer. En van de sprint naar 100 km/h val je waarschijnlijk gewoon flauw. De Plaid+ heeft er minder dan 2 tellen voor nodig.

Tesla Model S Plaid vanaf begin volgend jaar leverbaar

Als je er nu een bestelt, moet je nog wel een tijd wachten. De Tesla Model S Plaid en Plaid+ zijn zelfs in de Verenigde Staten nog niet op de markt. Voor Nederland ligt de verwachting op begin 2022 voor de Plaid en later in hetzelfde jaar voor de Plaid+. Voor 3800 euro bovenop de vanafprijs krijg je de Enhanced Autopilot. Betaal je 7500 euro meer, dan belooft Tesla je Full Self-driving Capability, wat het merk simpelweg niet waar kan maken. Laten we het erop houden dat het een misleidende naam is, net als Autopilot eigenlijk.