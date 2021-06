Ultimatum: 'Alfa Romeo, DS en Lancia hebben 10 jaar om hun meerwaarde te tonen'

Stellantis is geen zorgverzekeraar of producent van medicijnen, maar het fusiebedrijf van Fiat Chrysler Automobiles en Groupe PSA. De fabrikant heeft maar liefst veertien automerken onder zijn hoede. En dat blijft voorlopig zo. Volgens algemeen directeur Tavares wordt er vooralsnog geen afscheid genomen van merken. Al heeft hij wel gezegd dat Alfa Romeo, DS en Lancia nog tien jaar krijgen om te laten zien dat ze succesvol kunnen zijn.

Alfa Romeo, DS en Lancia hebben tien jaar de tijd

"We geven ze allemaal een kans", zei Tavares tegen het Britse Autocar. "We geven ze tien jaar de tijd en ook tien jaar lang genoeg financiële middelen om met een goede modellenkern te komen. De directeuren moeten duidelijk zijn in hun beloften, hun klanten, hun doelen en hun communicatie. Als de merken slagen ... fantastisch." Wat er gebeurt als ze niet slagen, verklapte Tavares niet, maar dat er dan een paar zullen verdwijnen, laat zich raden.

Vooral Alfa Romeo en Lancia hebben het moeilijk

Dat Lancia een kans krijgt, is bijzonder. Het merk wordt alleen nog in Italië gevoerd en heeft slechts één model: de elf jaar oude Lancia Ypsilon. Alfa Romeo heeft het ook niet makkelijk. Na het verscheiden van de Mito en Giulietta zijn alleen de grotere Giulia en Stelvio nog over. DS werd in 2015 van Citroën afgesplitst. Momenteel levert het Franse premiummerk vier modellen: de DS 3 en DS 7 Crossback, de nieuwe DS 4 en de net door ons geteste DS 9.