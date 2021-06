In de Amerikaanse staat Ohio worden de regels voor telefoongebruik achter het stuur aangescherpt. Het is straks niet langer toegestaan om in de auto te bellen, appen, streamen, fotograferen, enzovoort. Word je toch betrapt, dan kun je een boete krijgen. "De huidige wetgeving van Ohio gaat niet ver genoeg", zei gouverneur Mike DeWine. "Afleiding tijdens het rijden leidt tot dodelijke ongelukken. Er is een cultuurverandering nodig. Het bellen en appen achter het stuur moet net zo onacceptabel worden als onder invloed van alcohol rijden."

Senator draagt autogordel en kijkt over zijn schouder

Maar dat is het dus nog niet, zo blijkt uit het gedrag van senator Andrew Brenner. De Republikein - die vóór een verbod op bellen in de auto is - nam deel aan een online vergadering, die door het publiek live te volgen was. Hij zat eerst in zijn stilstaande auto, was daarna enige tijd offline, en keerde vervolgens terug naar de vergadering met op de achtergrond een kantoor. Oplettende kijkers zagen echter dat Brenner een autogordel droeg en de hele tijd naar links, naar rechts, of over zijn schouder keer. Af en toe flikkerde zijn nepachtergrond, waardoor te zien was dat hij reed.

'Ik bel vaker achter het stuur', aldus politicus

Brenner toonde zich tegenover The Columbus Dispatch schaamteloos. Hij ontkent dat hij afgeleid was tijdens het rijden. "Ik lette op de weg én ik was aan het luisteren naar de vergadering", zei de Republikein tegen de krant. "Ik bel vaker achter het stuur. Meestal via de telefoon, maar ook via videocalls. Ik let daarbij niet op de beelden, maar luister gewoon naar wat er gezegd wordt." Een uitleg die nogal ongeloofwaardig is, gezien het feit dat Brenner tijdens de vergadering maar bleef pielen met zijn telefoon om zijn virtuele achtergrond goed te krijgen.