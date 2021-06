VIDEO - Amerikanen zien voor het eerst een rotonde en begrijpen er niets van

In het piepkleine Nederland liggen meer dan 6000 rotondes. Dat is in absolute aantallen minder dan in de Verenigde Staten (zo'n 7000), maar dat land is dan ook 231 keer zo groot. De eerste moderne rotondes werden in de jaren zestig aangelegd in het Verenigd Koninkrijk. Nederland volgde begin jaren tachtig. De Verenigde Staten pas in 1990.

Eerste rotonde in Rowan County, Kentucky

Dat niet alle Amerikanen gewend zijn aan rotondes bewijst de nieuwe 'roundabout' in Rowan County, Kentucky (de allereerste daar). Die vervangt sinds kort een gevaarlijke kruising, maar lijkt vooralsnog niet veel veiliger te zijn. Op bijgaande dronevideo is te zien dat bestuurders geen flauw idee hebben wat ze met de rotonde aan moeten.

Automobilisten draaien linksom en rechtsom

Sommige automobilisten willen naar links en draaien op de linkerbaan linksom naar de derde afslag (ze rijden dus tegen het verkeer in). Anderen moeten rechtdoor en kiezen er ook voor om linksom te draaien. Met andere woorden: het is een chaos. Waardoor wij ons afvragen of er überhaupt verkeersborden staan om de verdwaasde bestuurders te helpen.