Verkoopcijfers 2021: Deze auto's kocht helemaal niemand!

Om eerst even terug te komen op afgelopen april. In die maand werden 23.846 nieuwe auto's geregistreerd. En dat is 55,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder (15.322). April is de eerste maand in 2021 die een stijging laat zien. Ten opzichte van april 2019 - toen nog 32.701 auto's werden geregistreerd - loopt de markt evenwel 27,1 procent achter.

Kia was marktleider in april

In april was Kia marktleider, met 2680 auto's. Het Koreaanse merk wordt op de voet gevolgd door Volkswagen (2093), Peugeot (1766), Toyota (1686) en Skoda (1435). Bij de modellen scoorde Kia ook. De Kia Niro (888 stuks) en Picanto (837) voeren de lijst aan. De rest van de top vijf bestaat uit de Volvo XC40 (816), Toyota Yaris (534) en Peugeot 208 (506).

Autoverkopen min 11,7 procent

Als we kijken naar de eerste drie maanden van 2021, dan zijn er in totaal 104.497 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 11,7 procent minder dan in dezelfde periode in 2020 (118.375). Maar wat ons opviel in de lijst, is dat er diverse auto's zijn die 0 keer werden geregistreerd, maar die nog wel leverbaar zijn. Welke zijn dat?

Aston Martin DB11

Een schimmige man in een regenjas - nou ja, eigenlijk gewoon een Aston Martin-verkoper - fluisterde ons in dat de Aston Martin Vantage en DB11 niet goed verkopen. De peperdure Aston Martin DBS is echt veel populairder.

Audi TT

Compacte sportwagens als de Audi TT pieken vroeg - na hun introductie zijn ze even heel populair - maar daarna valt de interesse van het koperspubliek al snel naar het nulpunt. En dat is hier te zien ...

Ford Mustang

De Ford Mustang is nog steeds leverbaar. Gek genoeg niet meer als viercilinder, maar alleen als V8. En dat verklaart zijn bizarre prijs. Net geen 100.000 euro voor een Ford. Geen wonder dat de teller op 0 is blijven staan.

Hyundai Nexo

Wij hebben de Hyundai Nexo getest en vinden het gewoon een hartstikke fijne auto. Maar ja, het grootste manco van de brandstofcel-suv blijft het belabberde waterstofnetwerk. Je kunt in Nederland maar op vijf plekken tanken.

Lexus RC

Is de BMW 4-serie-concurrent van Lexus nog leverbaar, vroegen wij ons gelijk af. En wat blijkt: ja, dat is-ie nog. Voor zover wij kunnen zien alleen nog als 464 pk sterke Lexus RC F. Maar daar had niemand 145.000 euro voor over.

Maserati Quattroporte

De legendarische 'vierdeurs' kan niet op tegen de Duitse concurrentie. Slechts 0 mensen telden 190.000 euro neer voor de grote sportsedan. Ter vergelijking: 77 personen kochten een BMW 7-serie, 76 een Mercedes S-Klasse.