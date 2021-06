Waarom 20 procent van de elektrische auto-bezitters toch weer voor brandstof kiest

Uit onderzoek van de universiteit van Californië blijkt dat een vijfde van de elektrorijders toch weer teruggaat naar een traditionele auto met benzine- of dieselmotor. Nou is de Amerikaanse situatie natuurlijk niet gelijk aan die in Nederland, maar de bevindingen van de researchers zijn toch interessant. Want wat zijn nou de redenen om weer terug te gaan naar een brandstofauto?

Elektrische auto vanwege het milieu en de kosten

In de Verenigde Staten kopen of leasen mensen een elektrische auto vanwege het milieu of vanwege het goedkope onderhoud (een EV heeft veel minder onderhoud nodig dan een verbrandingsauto). In California krijgen EV-rijders ook financiële voordelen, net als in Nederland. Want bij ons is de belangrijkste reden om een elektrische auto te rijden met voorsprong natuurlijk de lage bijtelling.

Het Amerikaanse laadnetwerk is niet voldoende

Die bijtelling - en de goede laadinfrastructuur in Nederland - houdt mensen hier in een EV. Maar in de VS is dat anders. Daar zijn de redenen om een elektrische auto op te geven: de beperkte actieradius (in zo'n enorm land lijkt ons dat inderdaad een groter probleem), maar vooral het laden. Het netwerk is niet dekkend genoeg, zeggen de respondenten, en het laden duurt veel te lang.

Thuisladen is een probleem in een appartement

Ook wordt het probleem van het thuisladen genoemd, vooral door minder goed verdienende alleenstaanden. Die wonen vaker in een kleiner huis of in een appartement en hebben niet de mogelijkheid om een wallbox aan te leggen. Overigens zijn Californische mannen enthousiaster over hun elektrische auto dan vrouwen. De dames hebben meer moeite met het gedoe dat laden (nog steeds) is.