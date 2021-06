Corona, autorijden en boetes: met hoeveel personen mag je in de auto? (update mei 2021)

Er mag weer méér, maar niet in de auto (update 19 mei)

Hoewel de regels over corona versoepeld worden, mag je in mei 2021 nog steeds met maximaal 2 personen in de auto. Je kunt een boete krijgen als je met meer dan 2 personen in de auto zit. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in de aantallen.

Reis je met iemand die niet op hetzelfde adres woont, draag dan allebei een mondkapje.

Je mag wel met 3, 4 of 5 personen in de auto zitten als je bij elkaar op hetzelfde adres woont.



De volgende stap: op dit moment geldt er op straat nog altijd een maximum van 2 personen bij elkaar. Zodra deze regel verdwijnt, mag je waarschijnlijk ook weer met meer mensen in de auto.



Hieronder lees je de oude regels.

Verlengde lockdown vanaf 12 januari 2021 (update 30 maart)

Opvallend hoe vaak de regels over autorijden en corona veranderen. Eerst was het advies om met niet meer dan twee personen in de auto te zitten en in de afgelopen maanden gold er geen maximum meer.

De situatie is nu als volgt: reis je samen met iemand die niet tot jouw huishouden behoort, dan mag je met maximaal 2 personen in de auto. Je kunt een boete krijgen als je met meer dan 2 personen in de auto zit. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in de aantallen.

Je mag wel met 3, 4 of 5 personen in de auto zitten als je bij elkaar op hetzelfde adres woont.

Reis je met iemand die niet op hetzelfde adres woont, draag dan allebei een mondkapje. Dat is een dringend advies. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje op.



Bij bedrijfsmatig vervoer moet je - als er meer dan 2 personen in de auto of het werkbusje zitten - een mondkapje dragen. Er geldt geen maximaal aantal passagiers in bedrijfsbusjes.



Volledige lockdown vanaf 15 december 2020



Over hoeveel personen in één auto mogen plaatsnemen, is de politie duidelijk: maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens in één auto. Behoor je tot hetzelfde huishouden? Dan mag je gewoon met elkaar in de auto zitten.

Het advies blijft dat iedereen in de auto een mondkapje draagt. Kun je een boete krijgen als je dat niet doet? Daar is de politie op dit moment niet duidelijk over.

Bij bedrijfsmatig vervoer moet je - als er meer dan 2 personen in de auto of het werkbusje zitten - verplicht een mondkapje dragen.



Aangescherpte lockdown november 2020

Aangezien je op straat in groepjes van maximaal 2 personen mag lopen, geldt dit ook voor in de auto. Dus:

Als je niet tot hetzelfde huishouden behoort, dan mogen er maximaal 2 personen in de auto zitten. Draag bovendien allebei een mondkapje. Dit is niet verplicht, maar wel een dringend advies. Je kunt dus geen boete krijgen als je geen mondkapje draagt.

Mensen die tot hetzelfde huishouden behoren, mogen gewoon met elkaar in de auto zitten.



Tweede lockdown oktober 2020

Reis je in een auto met mensen die niet tot jouw huishouden behoren, draag dan een mondkapje. Dit is niet verlicht, maar wel een dringend advies. Je kunt dus geen boete krijgen als je geen mondkapje draagt.

Soepele coronaregels vanaf 1 juli 2020

Vanaf van 1 juli mogen meerdere mensen samen reizen in een auto. Ook als ze uit verschillende huishoudens komen. Het advies is om een mondkapje te dragen, maar dat is niet verplicht.



Kortom, je mag weer met de jan en alleman in de auto stappen. De periode dat je een boete kon krijgen omdat je met teveel mensen in een auto zat, is voorbij.

Hieronder lees je de oude regels:

Oude coronaregels tot 1 juli 2020

Volgens politie.nl is de basisafspraak dat we áltijd 1,5 meter afstand houden als we niet tot één huishouden behoren (dus een gezin of huisgenoten). Dus het is erg onverstandig om met een vriend, buurman of collega in één auto te zitten. Doordat je zo dicht bij elkaar zit, loop je namelijk een grotere kans om het coronavirus te krijgen én om het te verspreiden. Dat gezegd hebbende: je kunt er geen boete voor krijgen.



Je kunt wel een boete krijgen als je met 3 of meer mensen bij elkaar bent en onvoldoende afstand houdt. En dat geldt ook als je met 3 of meer mensen in een auto zit. De politie zal je eerst aanspreken en waarschuwen. Luister je niet, dan krijg je een boete. Voor 13 t/m 17-jarigen is die 95 euro en voor 18 jaar en ouder is het 390 euro.