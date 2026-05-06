Weinig spanning in elektrische bestelwagenverkoop

De verkoopcijfers van bestelwagens tot 3,5 ton zijn ook in april weer dramatisch. Elektrisch is veruit het populairst, maar stelt qua aantallen niet veel voor. Van de slechts 1742 nieuwverkochte bussen rijden er 1392 volledig elektrisch. Stekkerwise komen daar nog 59 PHEV's bij. Maar hoe verhoudt zich dit tot het totale bestelwagenpark? We tellen het op.

Groter verkoopplaatje

Zet je de verkopen van april in een groter plaatje, dan wordt meteen duidelijk dat we nog een hele lange weg te gaan hebben om het bedrijfswagenpark te elektrificeren. Het afschaffen van de bpm-vrijstelling, waardoor brandstofbestellers duizenden euro's duurder werden, leidde vooralsnog niet tot een run op elektrische busjes. Die afschaffing heeft vooral gezorgd voor een markt die volledig is ingestort. Ter vergelijking: in april 2023 werden nog zo'n 25.000 bussen op kenteken gezet, voornamelijk diesels.

Elektrisch groeit mondjesmaat

Het gaat dus tergend langzaam met die overgang naar elektrisch. Wel neemt fossiele brandstof in het totale wagenpark af: reden er op 31 december 2024 nog 1.056.596 bussen op brandstof rond, in april 2026 waren dat er 1.000.840. Leg je deze cijfers echter naast de groei van het aantal elektrische bestelwagens, dan wordt duidelijk dat de afname bij brandstof - zo'n beetje min 56.000 - niet helemaal wordt goedgemaakt door een toename bij de stekkerbus. Die markt groeide sinds 31 december 2024 met zo'n 24 duizend naar 60.107, waaronder 2215 phev's. Dit betekent slechts zo'n 5,5 procent van het totale berdrijfswagenpark.

Over vier jaar meer elektrische bussen?

Waarschijnlijk gaat het nog een jaar of vier duren voordat er echt schot inkomt. Tegen die tijd worden de in 2024 massaal gekochte bussen mogelijk weer massaal ingeruild voor iets nieuws. Misschien eerder al, omdat je in 2029 echt niet meer met een brandstofbus een zero-emissiezone binnen mag. Voor die tijd zal er echter weinig spanning te vinden in de elektrische bestelwagenmarkt.

Cijfers: BOVAG en RVO