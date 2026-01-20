Camping of oerwoud: met deze Hymers heb je de keuze

Nieuws

De reisprogramma's vliegen je op televisie om de oren, reclameblokken zijn gevuld met aanbiedingen van touroperators, vakantiebeurzen zijn door het hele land te vinden. Nederland is nu bezig met de invulling van de komende vrije tijd. Vandaar dat Hymer dit moment kiest om nieuw avontuur op wielen te presenteren.

Camperbouwer Hymer komt met verschillende nieuwe modellen, waaronder twee op basis van een Mercedes-Benz Sprinter: de stoere, vierwielaangedreven Grand Canyon S 700 CrossTrail en de luxe GT S. Deze laatste is eventueel ook met vierwielaandrijving leverbaar, mocht je vaak op modderige campings terechtkomen.

Offroad kamperen: 4x4 camper

Is een camping niet altijd jouw bestemming en trek je graag de echte vrije natuur in (in landen waar dat nog mag)? Dan is de Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail Edition (2026) je beste maatje.

Dat het model houdt van ongeasfalteerd zie je alleen al aan de robuuste 18-inch banden en zijn 'hoog op de wielen'-uitstraling. De met Raptor-coating beschermde bumper kan bovendien tegen een offroad-stootje.



Om overal te komen, rekent dit model op de basis van de vierwiel aangedreven Sprinter 419 CDI met 190 pk. Om met maximaal 4 mensen het onbekende op te zoeken, betaal je minimaal 177.940 euro.

Hymer GT S

Deze Hymer GT S (2026) bestelwagen-camper (foto midden en rechts hierboven) is ontworpen rond een vlakke vloer, meer dan twee meter stahoogte en een optionele face-to-face zitopstelling rond de tafel. Een mooie omschrijving voor draaibare voorstoelen. Technisch is de GT S gebaseerd op de Mercedes-Benz Sprinter met voorwielaandrijving, 9G-TRONIC automaat en uitgebreide rijassistentiesystemen. De ruime, via beide zijdes toegankelijke 'garage' aan de achterkant van de camper biedt veel pakplek om je onmisbare huisraad mee te nemen en je overal 'thuis' te voelen.

Prijs van de Hymer GT S (2026)

De nieuwe Hymer GT S is te koop vanaf 124.540 euro. De basis wordt dan gevormd door een 150 pk sterke Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI met voorwielaandrijving. Een sloot geld, maar dan kun je met maximaal vijf personen de wereld verkennen in deze dik zeven meter lange slaaplek op wielen.