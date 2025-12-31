HVO: schone brandstof voor je dieselbus - wat heb je er als ondernemer aan?

Nieuws

Stellantis wil Europese ondernemers kennis laten maken met HVO-diesel. Dit 'schone' alternatief voor dieselbusjes wordt gemaakt van gebruikte plantaardige (frituur)olie en dierlijke vetten. Het levert een CO2-reductie op tot wel 90 procent. Maar wat heb je eraan?

Citroën Berlingo HVO 'on tour'

Stellantis heeft samen met technologiepartner SPH3 in de Spaanse fabriek in Vigo de Citroën Berlingo gepresenteerd als boegbeeld van de HVO Aurora Trial. In dit Europese proefproject rijden onder meer een Citroën Berlingo en een Fiat Ducato door verschillende landen om de voordelen van HVO-diesel in de praktijk te laten zien.

Alle HVO-dieselmodellen in één lijst

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een hernieuwbare brandstof die wordt geproduceerd uit gebruikte frituurolie en dierlijke vetten. Het grote voordeel voor ondernemers: alle huidige Stellantis-dieselauto’s en lichte bedrijfswagens - en heel veel andere diesels - zijn er gewoon geschikt voor. Dus zonder technische aanpassingen. De complete lijst met HVO-bestendige merken en modellen vind je op de website van een van de HVO-producenten, Neste.

Directe CO2-reductie

Door het bijzondere karakter van HVO is het een direct inzetbaar alternatief voor bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verlagen. Zonder te investeren in nieuwe voertuigen of infrastructuur. Over de volledige levenscyclus kan HVO de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen ten opzichte van conventionele diesel.

HVO in zero-emissiezones?

Maar levert HVO jou op, als ondernemer met een dieselbestelwagen? Vooral een groen geweten en een milieuvriendelijk imago. Helaas is het gebruik van HVO geen vrijbrief om zero-emissiezones binnen te rijden. Bovendien is HVO per liter zo'n twintig cent duurder dan normale diesel.

Lager verbruik op HVO

Gebruikers melden wel een iets lager brandstofverbruik. Dat makt de hogere literprijs weer ten dele goed. Maar de echte winst is schonere lucht. Past groen ondernemen bij jouw bedrijf, dan is dit misschien wel de eenvoudigste oplossing om duurzaam te werken. Zeker wanneer elektrisch rijden financieel of vanwege de beperkte actieradius niet mogelijk is.