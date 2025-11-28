Benzine, diesel of elektrische bus? Wat is de goedkoopste keuze?

Nieuws

Bij de keuze voor een nieuwe bestelwagen zijn niet alleen vermogen en laadruimte belangrijk. De portemonnee spreekt immers ook een woordje mee. Wat is op dit moment dan de goedkoopste keuze: benzine, diesel of elektrisch?

Aanschafprijs: elektrisch vaak nog net iets duurder

Wie een bestelwagen zoekt, ziet direct prijsverschillen. Dieselmodellen zijn traditioneel iets duurder dan benzinevarianten, maar nog net iets goedkoper dan elektrische bestelwagens. Nét, want sinds de afschaffing van de bpm-vrijstelling op brandstofversies liggen de prijzen tussen traditionele motoren en elektrische aangedreven bussen heel dicht bij elkaar.

Onderhoud: elektrisch wint overtuigend

Een elektrische aandrijving heeft veel minder slijtagegevoelige onderdelen. Geen olie, geen distributieriem, minder bewegende delen. Daardoor liggen de onderhoudskosten vaak dertig tot veertig procent lager dan bij vergelijkbare diesel- of benzinemodellen. Dieselbestelwagens hebben doorgaans hogere onderhoudskosten door complexe uitlaatgasnabehandeling (zoals AdBlue en roetfilters).

Brandstofkosten: afhankelijk van kilometers en laadinfrastructuur

Benzine: relatief duur in verbruik, vooral bij zware belading of veel snelwegkilometers.

Diesel: verbruikt beduidend minder en blijft daarmee voordelig voor veelrijders.

Elektrisch: de goedkoopste per kilometer, vooral bij laden aan een eigen laadpaal en al helemaal bij eigen zonnepanelen.

Wegenbelasting: nu nog gunstig voor elektrisch

In 2025 betaal je voor een elektrische bestelwagen het zogenaamde kwarttarief: 25 procent van het werkelijke tarief. Per 2026 verandert dit en betaal je ook voor een stekkerbus de volle mep. Dit betekent dat een elektrische bus flink duurder wordt in de wegenbelasting. Door het zware accupakket ga je zelfs meer betalen dan voor een dieselbus. Dit kan al snel een paar tientjes per kwartaal uitmaken. De tarieven voor 2026 zijn echter nog niet bekend.

Welke aandrijving past bij jouw werk?

Veel kilometers, zwaar beladen: diesel is economisch nog steeds sterk.

Stedelijk gebruik of korte ritten: elektrisch is op termijn het goedkoopst.

Beperkt budget en lichte inzet: benzine blijft een logische keuze.

De goedkoopste keuze hangt daarom vooral af van de dagelijkse inzet, laadmogelijkheden en toekomstplannen. Eén ding is zeker: wie de totale kosten scherp analyseert, voorkomt verrassingen en kiest de bestelwagen die ook op de lange termijn het voordeligst uitpakt. Want goedkoop in aanschaf, betekent allesbehalve goedkoop op lange termijn.