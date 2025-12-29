Test Nissan Interstar-e (2026): anders dan Renault Master E-Tech electric?

Nieuws

De nieuwe grote bus van Nissan, de Interstar-e, gaat er meteen met de hoofdprijs vandoor: heel 2026 mag hij zich Bestelauto van het Jaar noemen. Een eer die in 2025 te beurt viel aan de Renault Master E-Tech electric. En laat dit de bus zijn waarop de Interstar-e is gebaseerd. Rijdt dit dan anders? Wij zoeken het uit tijdens een testrit.

Hoe rijdt de Nissan Interstar-e (2026)?

Om met de deur in huis te vallen: de bus rijdt heel prettig. De elektrische aandrijving is krachtig en - vooral - stil. Maak je veel kilometers, dan is die stilte echt van meerwaarde. In tegenstelling tot dieselgereutel en -getril bevind je je in de Interstar-e in een zen-zone.

Het meeste lawaai komt nog van de ventilatie. Zelfs in de laagste stand is de waaier hoorbaar. Aan de andere kant: de bus is verder zo stil, dat je vast muziek op hebt staan. Of een podcast. Omdat je er in de stilte maximaal van kunt genieten. En dan valt het ventilatiegeluid weer weg.

Wat betreft zitpositie, bediening, comfort en veiligheid is er weinig te klagen. Alle veiligheidssystemen zijn aanwezig. Via het menu kun je een knop op het dashboard programmeren. Hiermee zijn sommige irritante piepjes met een druk uit te schakelen. Bijvoorbeeld de piep van de snelheidsherkenning. Voor extra rust aan boord. Ook al omdat die snelheidsbordenherkenning nog altijd allesbehalve feilloos werkt.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Nissan Interstar-e?

De Nissan Interstar-e is leverbaar met twee verschillende batterijpakketten: 40 kWh (129 pk) en 87 kWh (141 pk). Eerstgenoemde is er alleen in een L2H2-variant en één (basis) uitrustingsniveau. De 87 kWh is er ook als L3H2 en zelfs in een 4-tons uitvoering. De belangrijkste specs voor de 3,5 ton-versies zijn als volgt:

Afmetingen (lxbxh): L2H2: 5685x2466x2498 mm / L3H2 lengte: 6315 mm

Laadvolume: L2H2: 10,8 m3 / L3H2: 13 m3

Maximaal laadvermogen 40 kWh L2H2: 1394

Maximaal laadvermogen 87 kWh L2H2: 1197 kg / L3H2: 1116 kg

Maximaal trekvermogen (geremd) 40/87 kWh L2H2/L3H2: 1500 kg

Maximale actieradius (WLTP) 40 kWh: 180 km / 87 kWh: 460 km

Wat is de prijs van de Nissan Interstar-e (2026)?

De prijzen van de Nissan Interstar-e (2026) beginnen bij 44.900 euro voor de basis-Business-versie met 40 kWh accu. De basisprijs voor de 87 kWh-versie is vastgesteld op 50.900 euro.

Hoe is de Nissan Interstar-e uitgerust?

De Nissan Interstar-e is vanaf de basis (Business) prima uitgerust:

Cruise control

Airco

Verwarmbare voorruit en (elektrisch verstelbare) buitenspiegels

Regensensor

Verwarmbare voorstoelen

2-zits passagiersbank

DAB-radio

Apple Car Play/Android Auto

Voldoende opbergvakjes en -bakjes

Rijdt de Nissan Interstar-e anders dan de Renault Master E-Tech electric?

Het rijkarakter en -comfort van de Nissan Interstar-e is in wezen vergelijkbaar met dat van de Renault Master E-Tech electric. Maar dat mag geen verrassing zijn. Ook de technische specs zijn vergelijkbaar, hoewel de Master met 87 kWh-accu maximaal bijna duizend kilo meer mag trekken (geremd). De Interstar-e mag daarentegen - afhankelijk van de uitvoering - enkele tientallen kilo's meer laden.

Wat in het basismodel ontbreekt - en wat echt niet meer mag - is een achteruitrijcamera en parkeersensoren op zijkant en voorkant. In zo'n grote bus moet dit standaard aanwezig zijn. Net zoals een digitale achteruitkijkspiegel.

Dat de grote Nissan bestelwagen gekozen is tot Bestelauto van het Jaar 2026 is dan ook geen verrassing. Het is een comfortabele, grote, goed rijdende bus met ruim voldoende actieradius en laad- en trekvermogen om het op te nemen tegen de dieselaars van deze wereld.