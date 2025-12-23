Stilstand kost geld: zo houd je je bestelbus continu rijdend

Nieuws

Wie een bestelbus rijdt, kan bij de meeste merken gebruikmaken van digitale ondersteuningssystemen. Bijvoorbeeld om grip te houden op fleetmanagement of de onderhoudsstatus. Mercedes-Benz Bedrijfswagens komt nu met twee nieuwe digitale diensten.

Continu monitoren

Draadloos internet, GPS, sensoren op vitale auto-onderdelen en ga zo maar door. Moderne middelen maken het mogelijk om elke bus overal in de gaten te houden. Dan gaat het niet alleen om de plek waar die bestelwagen zich bevindt, maar bijvoorbeeld ook of de onderhoudsstatus nog op groen staat en de banden genoeg lucht hebben. Is iets niet in orde, of ziet het systeem dat er onderhoud aankomt, dan krijgt de eigenaar vanzelf een herinnering.

Uitval voorkomen

Dit voorkomt dat een bus plotseling uitvalt. Niet rijden is niet verdienen. Weet je op tijd dat er onderhoud aankomt, dan kun je in een vroeg stadium iets regelen. Een vervangende bus of onderhoud op een moment dat het wél uitkomt. Plus: de dealer weet al wat er nodig is en heeft de spullen in huis om de servicetijd te verkorten.

Maar er is meer: alle data die een bestelwagen oplevert, kan worden ingezet voor efficiënter en veiliger werken. Kiezen voor andere routes, chauffeurs aanspreken op een zuiniger en veiliger rijgedrag. Mercedes-Benz introduceert daarom twee nieuwe digitale diensten die het wagenparkbeheer voor bestelwagens efficiënter, transparanter en voorspelbaarder maken: Fleet Pilot en de Van Uptime Monitor.

Modern fleetmanagement

Met Fleet Pilot krijgen wagenparkbeheerders realtime inzicht in alle relevante data van hun wagenpark. Denk aan voertuigstatus, ritgegevens en gedetailleerde locatie-informatie, overzichtelijk gepresenteerd in dashboards en rapportages. Uniek is dat Fleet Pilot ook diensten van andere merken ondersteunt, zonder extra hardware. Daardoor is het systeem geschikt voor wagenparken met meerdere merken.

Van Uptime Monitor voorkomt ongeplande stilstand

Naast Fleet Pilot lanceert Mercedes-Benz de Van Uptime Monitor, een kosteloze digitale service die volledige transparantie biedt over de technische staat van middelgrote en grote bestelwagens. Via een digitaal dashboard krijgen gebruikers inzicht in onder meer olieniveau, bandenspanning en mogelijke technische afwijkingen.

Het systeem werkt met drie urgentieniveaus: van informatieve onderhoudstips tot reparatie-aanbevelingen en urgente waarschuwingen. Bij dreigende uitval neemt het Mercedes-Benz Customer Assistance Center proactief contact op om snelle hulp en werkplaatsplanning te organiseren.