Meer actieradius voor een lagere prijs: deze Ford doet het

Wie komend jaar een Ford E-Transit Custom koopt, krijgt er zomaar een dikkere batterij bij. En dus een grotere actieradius 370 kilometer. Tien procent meer dan nu. En dan zijn de goede nieuwtjes nog niet op: prijs en snellaadtijd dalen en de AWD meldt zich.

Groter accupakket: tot 370 km actieradius

Modellen die vanaf begin 2026 van de band rollen, krijgen een batterij met een netto bruikbare capaciteit van 71 kWh. Ten opzichte van de huidige 64 kWh levert dat meer dan tien procent extra rijbereik op. Waarmee de WLTP-actieradius uitkomt op 370 kilometer. Dit levert vooral extra tijd op. Werken in plaats van aan een laadpaal koffie staan drinken.

Sneller laden: tot 111 km in tien minuten

Sta je bij een snellader, dan moet je iets harder blazen om je hete koffie voor vertrek op te krijgen. De mensen van Ford hebben het bestaande 125 kW snellaadsysteem geoptimaliseerd. Een laadbeurt van 10 naar 80 procent duurt voortaan nog maar zo'n 29 minuten. Wat bijna tien minuten sneller is dan voorheen. Even snel bijladen kan daarom flink lonen bij de Ford E-Transit Custom 2026: in tien minuten laad je vanaf komend jaar tot wel 111 kilometer bereik bij.

En het mooi is: ook bestaande E-Transit Custom-rijders profiteren van snellere laadtijden. Dankzij OTA (Over The Air)-updates wordt de laadtijd van het 64 kWh-pakket met ongeveer 14 minuten verkort tot circa 25 minuten. Zomaar. Omdat het kan.

Meer varianten: AWD komt er aan

De E-Transit Custom blijft beschikbaar in een breed aanbod aan carrosserievarianten en aandrijflijnen. Klanten kunnen kiezen uit elektrische motoren van 136 pk, 218 pk of 286 pk, en - vanaf 2026 - zelfs vierwielaandrijving (AWD) voor extra tractie. Het aanbod omvat verder onder meer:

gesloten bestelwagen

dubbele cabine

Kombi (met taxikeuring)

Tourneo voor personenvervoer

Prijs Ford E-Transit Custom 2026

Ondanks de toename van de actieradius en het snellere snelladen is de vanafprijs van de E-Transit Custom met 1930 euro verlaagd naar 44.390 euro. Wil je de AWD-versie hebben, dan moet je rekening houden met een minimale investering van 50.050 euro (alle prijzen exclusief btw en bpm).