Dit is de gekste manier waarop Ford ooit een record brak

Het duurde zestig jaar, maar het eerste Ford Transit Festival is een feit. Met meteen maar een officieel Guinness World Record: 201 klassieke en moderne Ford Transits reden in een stoer een rit van 46 kilometer. Volgens de Guinness WR-jury het grootste bedrijfswagenkonvooi ooit.

Op Chelmsford City Racecours zagen duizenden bezoekers een fraaie mix van klassieke en moderne Ford Transits, het model dat dit jaar 60 jaar bestaat. Om dit feestje te laten vereeuwigen, besloot Ford in Groot-Brittannië een wereldrecordpoging te ondernemen. Omdat er in die zestig jaar aardig wat van deze bussen zijn verkocht, wereldwijd meer dan 13 miljoen stuks, zou de poging zeker moeten lukken.

13 miljoen Ford Transits

Dat dit met 201 stuks is gelukt, is mooi. Waar de andere 12.999.799 Transit waren, is niet precies bekend. Een deel is al met pensioen, een ander deel gewoon aan het werk en het grootste deel werd buiten Engeland verkocht. Hoe dan ook, volgens Guinness was het de grootste bedrijfswagenoptocht ooit. Hopelijk voor Ford gooit de eveneens 30-jarige Mercedes-Benz Sprinter geen roet in het eten.

Van klassiek tot elektrisch

In de stoet reden zowel klassieke modellen als de nieuwste E-Transit en Transit Custom PHEV mee. Een bonte mix van bedrijfswagens: van mobiele ijskarren tot alpaca-specialisten. Het laat zien hoe veelzijdig de Transit al 60 jaar ondernemers ondersteunt – of je nu spullen vervoert, klanten bezoekt of met je gereedschap onderweg bent.