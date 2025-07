Als Ford-rijder moet je deze 5 extreme Transit-bussen gezien hebben

Nieuws

De Ford Transit bestaat 60 jaar. Hieruit kunnen we opmaken dat de bestelauto er niet alleen is om goederen mee te vervoeren. Hij lokt ook uit om extreem snel te gaan. Wij pikken vijf pk-krachtige Transits uit de geschiedenisboeken die je als Ford-rijder gezien moet hebben.

Transit en snelheid is tot op de dag van vandaag een goed huwelijk. De Transit Custom als MS-RT trekt zelfs de liefhebber van sportieve auto´s de bestelwagenwereld in. Dat die sportieve inslag bij het Ford-DNA hoort, wordt duidelijk als je door het fotoboek van 60 jaar Transit bladert.

Snelheid en robuustheid

Als je wilt weten hoe hard een nieuwe bus rijdt, heb je verschillende opties. In de ontwikkelperiode zocht men in productieland Engeland niet al te lang naar mogelijkheden. Midden in de nacht werden technici regelmatig door de politie op de openbare snelweg aangehouden voor speeding. Niet om te bekeuren, maar om even te vragen hoe het met de ontwikkeling ging.

Om de robuustheid te testen, reden twee diesel-Transit in 1972 een week lang, non-stop met plankgas over het circuit van Monza. Goed voor een wereldrecord: 16.000 kilometer met een gemiddelde snelheid van 118,532 km/h.

Oer-MS-RT

De voorloper van snelle MS-RT Transit Customs is onbetwist deze Transit Super Van Mk1 uit 1971. Op Paasmaandag van dat jaar debuteerde het model op circuit Bands Hatch. Topsnelheid die dag: 240 km/h. Ook voor de meeste personenwagens in die tijd een ongekend hoge snelheid. Dat de bus lekker vlot reed, was te danken aan zijn donor: een Ford GT 40 Le Mans-raceauto met 5,0-liter V8-motor.

Caravantrekker met pit

Veertien jaar na de Mk1, in 1985, zag de Mk2 het levenslicht, dit keer op Silverstone. Opnieuw met een Le Mans racer als donor, dit keer de C100 met V8 Cosworth-motor. Goed voor 590 pk en een topsnelheid van zo'n 280 km/h. Zonder caravan. Maar ook met sleurhut is het model extreem snel. In het zelfde jaar trok de Mk2 namelijk een caravan (net niet uit elkaar), op genoemde topsnelheid. Waarmee de combinatie het blijkbaar bestaande 'caravantreksnelheidsrecord' brak.

Derde generatie Supervan

Meer is altijd beter. Dus lepelde een raceteam een 3,5 liter V6 in de Transit, goed voor 650 pk en een topsnelheid van 280 km/h.

Pikes Peak met de bus

Een beroemde snelheidswedstrijd is de Pikes Peak International Hillclimb. Twintig kilometer hooggelegen bergweg, met 156 bochten en een hoogteverschil van 1440 meter. De finish ligt hierdoor op 4300 meter. Hier scoren levert legende-status op. In de open categorie heeft Ford sinds 2023 de titel in huis, dankzij dit bruut uitziende monster. Ziet er niet alleen bruut uit, maar is dit ook: elektrisch aangedreven, 1400 pk.

Quiz om je Transit-kennis te testen

Omdat de Transit 60 jaar bestaat, heeft Ford een - Engelstalige - quiz online gezet om je kennis te testen. Krijg je meteen nog meer bijzondere feitjes van de jarige bestelbus voorgeschoteld.