Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Met deze pick-up wil Ram patserimago te lijf

Ram Rampage: heet gewassen pick-up voor Europa

Ram staat bekend om flink uit de kluiten gewassen pick-ups die via het grijze importkanaal naar Nederland komen. Ze nemen nogal eens twee parkeerplaatsen in of passen net niet tussen de lijntjes. Daarom komt er een heet gewassen, iets compactere versie naar Europa, de Rampage.

Lees ook Foutje bedankt: RAM blaast weer leven in V8-motor Na protest gaat dit Amerikaanse merk door het stof - iconische benzinemotor keert terug

Met een lengte van iets meer dan vijf meter en een breedte van 1880 millimeter blijft de Rampage wendbaar in de Europese steden. Alleen dan in die steden waar je met een 200 pk turbodieselmotor nog naar binnen mag. De Rampage Rebel, de dieselversie, voldoet immers niet aan de zero-emissie-eisen. De Rebel is gericht op offroad en werkgebruik. Het model heeft een laadplatform met 980 liter inhoud, goed voor ruim 1000 kilo lading.

Snelle pick-up

Ook de snellere R/T mag geen enkele zero-emissiezone in. De tweeliter benzinemotor met 272 pk en 400 Nm belooft weliswaar sportief rijgedrag, maar zal dit in het buitengebied tot zijn recht moeten laten komen. In Duitsland zelfs, want de topsnelheid is vastgesteld op 220 km/h. Een nul naar honderdsprintje mag dan weer wel in eigen land: 6,9 seconden.

Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Ram Rampage: heet gewassen pick-up voor Europa
Ram Rampage: heet gewassen pick-up voor Europa
Ram Rampage: heet gewassen pick-up voor Europa

Prijs Ram Rampage 2026

De Rampage beschikt standaard over Level 2 rijassistentie, met functies als adaptieve cruisecontrol, noodremhulp, rijstrookassistent en verkeersassistentie. Ook Hill Descent Control, 4x4-aandrijving en een negentraps automaat zijn standaard. De prijs is nog niet bekend, net zoals het feit of het model überhaupt in Nederland geleverd gaat worden. De kans is echter groot, gezien de importstromen én de vele Ram-fans in Nederland.

Lees ook Review Toyota Hilux BEV (2026): voor echt overal (mits er een stopcontact is) Review Toyota Hilux BEV (2026): is 240 kilometer actieradius genoeg?
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Bedrijfswagen-nieuws in je mailbox?

  • ✓ Het belangrijkste nieuws over bedrijfswagens
  • ✓ Exclusieve tests
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Is de leukste ook de beste?
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact