Met deze pick-up wil Ram patserimago te lijf

Ram staat bekend om flink uit de kluiten gewassen pick-ups die via het grijze importkanaal naar Nederland komen. Ze nemen nogal eens twee parkeerplaatsen in of passen net niet tussen de lijntjes. Daarom komt er een heet gewassen, iets compactere versie naar Europa, de Rampage.

Met een lengte van iets meer dan vijf meter en een breedte van 1880 millimeter blijft de Rampage wendbaar in de Europese steden. Alleen dan in die steden waar je met een 200 pk turbodieselmotor nog naar binnen mag. De Rampage Rebel, de dieselversie, voldoet immers niet aan de zero-emissie-eisen. De Rebel is gericht op offroad en werkgebruik. Het model heeft een laadplatform met 980 liter inhoud, goed voor ruim 1000 kilo lading.

Snelle pick-up

Ook de snellere R/T mag geen enkele zero-emissiezone in. De tweeliter benzinemotor met 272 pk en 400 Nm belooft weliswaar sportief rijgedrag, maar zal dit in het buitengebied tot zijn recht moeten laten komen. In Duitsland zelfs, want de topsnelheid is vastgesteld op 220 km/h. Een nul naar honderdsprintje mag dan weer wel in eigen land: 6,9 seconden.

Prijs Ram Rampage 2026

De Rampage beschikt standaard over Level 2 rijassistentie, met functies als adaptieve cruisecontrol, noodremhulp, rijstrookassistent en verkeersassistentie. Ook Hill Descent Control, 4x4-aandrijving en een negentraps automaat zijn standaard. De prijs is nog niet bekend, net zoals het feit of het model überhaupt in Nederland geleverd gaat worden. De kans is echter groot, gezien de importstromen én de vele Ram-fans in Nederland.