Lage vraag naar busjes zet ook in 2026 door

Nieuws

Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zal ook 2026 nog een pittig jaar worden voor bestelwagenverkopers. Waar ooit, in 'normale' jaren, gemiddeld zo'n 70.000 busjes werden verkocht, blijft de meter volgens de organisaties volgend jaar hangen bij 40.000 exemplaren. Toch is dat een licht herstel.

Extreem lage verkoopverwachting 2025

Dat het een licht herstel is, zegt iets over de verwachtingen van dit jaar. Eind september 2025 waren er slechts 12.181 bussen op kenteken gezet. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat dit uiteindelijk leidt tot maximaal 22.800 bestelwagens. Dan is 40.000 volgend jaar een hele opleving. Maar vooralsnog zijn het bizar lage verkoopaantallen.

De prognose zegt niks over de mix van elektrisch en brandstof, maar op dit moment is duidelijk te zien dat wát wordt verkocht, merendeels elektrisch rijdt. Van de 12.181 verkochte bussen tot en met september dit jaar was immers meer dan drie kwart elektrisch: 9504 stuks.

Elektrische bussen verkopen het best

Ook in de komende jaren zal elektrisch de verkopen beheersen. De afschaffing van de bpm-vrijstelling per 2025 maakt de aankoop van een bus op brandstof zoveel duurder dat de prijsverschillen tussen elektrisch en diesel vrijwel zijn verdwenen. Tel daarbij op dat specificaties zoals actieradius, laad- en trekvermogens en laadsnelheden van elektrisch bussen snel groeien.

Een elektrisch bus is voor heel veel ondernemers inmiddels al een volwaardig alternatief. Zeker gezien de steeds strenger wordende Euro-normen voor brandstofmotoren en natuurlijk het groeiend aantal zero-emissiezones.