Busje komt zo: Volkswagen e-Transporter in taxi-jas

Nieuws

En weer meldt een nieuwe Volkswagen Transporter-variant zich voor dienst: de e-Transporter Kombi Taxi – een volledig elektrische, negenpersoons taxi. Emissievrij en dus welkom in alle zero-emissiezones, nu en in de toekomst. Daarmee komt het totale aantal Transporter-modellen op 13.

Tot 327 km elektrisch rijden

De e-Transporter Kombi Taxi beschikt over een 64 kWh accupakket en haalt daarmee een actieradius tot 327 kilometer (WLTP). Opladen gaat redelijk snel: van 10 naar 80 procent in 38 minuten. Onder optimale omstandigheden. Daarmee is de elektrische taxi geschikt voor zowel dagelijks gebruik als straattaxi als voor contractvervoer.



De taxi biedt plaats aan negen personen in een 3-3-3-zitopstelling. De slijtvaste bekleding, airconditioning, warmtepomp en elektrische bijverwarming zorgen voor een duurzaam, eenvoudig schoon te houden en comfortabel interieur. Verder is de e-Transporter standaard uitgerust met een digitale cockpit, led-koplampen en parkeersensoren achter.



In samenwerking met Volkswagen Bedrijfswagen-partner Tribus Group voldoet de taxi vanzelfsprekend aan alle Nederlandse wettelijke voorschriften in deze branche. Onder andere dankzij een noodluik in het dak, extra deurontgrendeling en een stoel met geïntegreerde gordel op de tweede zitrij is de Transporter-taxi meteen klaar voor gebruik.

Wat is de prijs van de e-Transporter Kombi Taxi?

Volkswagen Bedrijfswagens levert de e-Transporter Kombi Taxi met twee jaar volledige fabrieksgarantie en acht jaar (of 160.000 km) garantie op de hoogvoltaccu. De prijs start bij 46.990 euro. De uitlevering begint in 2026.

Hoeveel Volkswagen Transporter-modellen zijn er?

De nieuwe Volkswagen Transporter is pas een paar maanden op weg. Toch telt de familie ondertussen al 13 varianten. Van gesloten bestelwagens tot personenversies zoals de Kombi en Caravelle, waaronder de Kombi Taxi. Er zijn uitvoeringen met een normaal of verlengd chassis, en laadvolumes tot 9 m³ of laadvermogens tot 1,33 ton.