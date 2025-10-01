Mercedes-Benz Vans testen op het circuit? Bezoek EV Experience

PARTNERBIJDRAGE

Hoewel de groei nog voorzichtig verloopt, zijn elektrische bestelwagens momenteel de populairste keuze in de bedrijfswagenmarkt. Dat is niet zo vreemd: de nieuwste modellen doen qua prestaties nauwelijks onder voor traditionele brandstofmotoren en combineren duurzaamheid met rijcomfort. Hoe dat voelt? Dat kun je zelf ervaren tijdens de EV Experience op Circuit Zandvoort.

EV Experience ook voor bedrijfswagens

De EV Experience is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét evenement voor iedereen die iets heeft - of wil hebben - met elektrisch rijden. Wat misschien een beetje onderbelicht blijft in de media, is dat het evenement heel aantrekkelijk is voor ondernemers die overwegen om hun wagenpark te verduurzamen. Want hoe goed je je vooraf ook informeert: elektrisch rijden gaat pas echt leven als je het zelf beleeft.

Op 2, 3 en 4 oktober staan daarom in de pitsstraat en het pitsgebouw van Circuit Zandvoort vrijwel alle in Nederland leverbare elektrische voertuigen klaar. Van elektrische personen- en bedrijfswagens tot e-bikes, e-motoren en e-stepjes: na een rondje over de beursvloer ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Vragen over elektrisch rijden? Bezoek Mercedes-Benz Vans

Zo presenteert Mercedes-Benz Vans de eCitan, eVito en eSprinter. Ondernemers kunnen hier terecht voor alle vragen over de overstap naar elektrisch rijden. Zoals:

Wat zijn de totale kosten van elektrisch rijden?

Sluit het laad- en trekvermogen aan bij het bedrijfsprofiel?

Hoe vaak moet er tussentijds geladen worden?

De specialisten van Mercedes-Benz Vans beantwoorden al deze vragen en geven advies op maat.

Zelf rijden met eVito, eSprinter of EQV

Een hoogtepunt van de EV Experience is een proefrit. Stap zelf achter het stuur van de eVito, eSprinter of EQV en ervaar de stille kracht en het directe rijcomfort van elektrisch rijden. Extra bijzonder: de proefritten vinden plaats op het legendarische Circuit Zandvoort – over hetzelfde asfalt waar George Russell, Max Verstappen en Lewis Hamilton racen.

De EV Experience is op 2 en 3 oktober exclusief geopend voor zakelijke bezoekers. Op 4 oktober is het evenement toegankelijk voor iedereen. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van EV Experience. Mercedes-Benz Vans vind je in pitbox 5, direct aan het begin van de pitstraat. Alle informatie over de elektrische bestelwagens van het merk vind je ook op de bedrijfswagenwebsite van Mercedes-Benz.