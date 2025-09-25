Nederland aan kop met elektrische busjes, wel is er een grote 'maar'

Nieuws

Eind augustus 2025 bestond 4,3 procent van het Nederlandse bestelwagenpark uit elektrische bedrijfswagens. In absolute aantallen: 45.951 stuks. Bijna een kwart daarvan ging ná 1 januari 2025 op kenteken. Europees gezien is Nederland een voorloper, toch blijft het in het totaalplaatje een druppel op een gloeiende plaat.

Overheid stimuleert overstap naar elektrisch – maar anders dan verwacht

De overheid stimuleert de overstap naar elektrisch ook binnen de bedrijfswagenbranche. Dat gebeurt dan wel op z'n Nederlands: niet via subsidies voor elektrische bedrijfswagens, maar vooral door diesel- en benzinebussen duurder te maken. Zo is begin 2025 de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens afgeschaft.

Dat beleid werkt – een beetje: een dieselbus is bijna net zo duur als een elektrische variant en daarom minder interessant voor ondernemers. Bijvoorbeeld omdat nieuwe diesels geen toegang meer hebben tot zero-emissiezones. Steeds meer bedrijven kiezen - nu de prijzen amper uiteenlopen - alvast voor een toekomstbestendig alternatief.

Verkoopcijfers 2025: elektrische busjes domineren

Daarnaast heeft iedereen die nog een dieselbus wilde vorig jaar nog toegeslagen. De gevolgen zie je terug in de cijfers. In augustus 2025 werden 1040 elektrische bestelwagens verkocht, tegenover 146 diesels, 110 plug-in hybrides en slechts 9 benzineversies. Op korte termijn lijkt het plan dus geslaagd.

Maar kijk je naar het totaalbeeld van januari tot en met augustus 2025, dan is het minder rooskleurig: 12.181 verkochte bestelwagens. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2024 waren dat er 60.518, mede dankzij de laatste maanden mét bpm-vrijstelling. In 2023 stond de teller in augustus op 47.673.

Belangrijk detail: in 2023 en 2024 had diesel verreweg het grootste marktaandeel. Elektrische bestelwagens werden respectievelijk slechts 6477 en 6565 keer geregistreerd. Dit jaar staat de teller in dezelfde periode op 9504 – een duidelijke groei.

Nederland koploper in Europa

Door die groei van elektrische bussen heeft Nederland een indrukwekkende positie in Europa. In het eerste halfjaar van 2025 had ons land het hoogste marktaandeel nieuw verkochte elektrische bestelwagens: 78,4 procent. Ter vergelijking: Noorwegen volgt met 45,2 procent, Zweden met 25 procent. Het Europees gemiddelde ligt op slechts 15,6 procent.

Een stap vooruit, maar nog niet groot genoeg

De cijfers laten dus zien dat Nederland vooroploopt in de transitie naar emissievrije bedrijfswagens. Kijk je echter naar de absolute cijfers, dan blijft het aandeel elektrische busjes in het totale wagenpark klein. De grote vraag is daarom hoe we richting 2030 gaan, het jaar waarin - zoals het nu officieel uitziet - geen brandstofbussen meer verkocht mogen worden. Wordt de druppel groter of gaat de plaat minder hard gloeien?

Cijfers: BOVAG, ACEA, Rijksdienst Ondernemend Nederland