Dit 60 jaar oude Franse busje werkt nog steeds - en komt terug!

De Renault Estafette - een bus uit de jaren 60 en 70 - is tot op de dag van vandaag op Franse straten actief. In de Ardèche kwamen we er een tegen die nog altijd dienstdoet.

In 2026 keert de naam Estafette terug bij Renault. Dan presenteert het merk een volledig nieuwe elektrisch bus met deze legendarische naam. En die naam is een bewuste keus. De nieuwe Estafette deelt een paar opmerkelijk praktische zaken met zijn voorganger. Zo krijgt ook de nieuwe Estafette een schuifdeur voor de bestuurder, en kun je vanuit de cabine de laadruimte in lopen.

Zestig jaar oud en toch als nieuw

In Aubenas (Ardèche) troffen we een oude Renault Estafette aan in perfecte conditie. Alsof de bus net van de fabrieksband was gerold in plaats van zestig jaar geleden. De eigenaar vertelde dat hij zijn busje tot in elk historisch detail had opgeknapt, met zoveel mogelijk originele onderdelen. Hij gebruikt zijn Estafette nog elke dag, vooral in en rond Aubenas. Hij roemt vooral de compacte afmetingen en de schuifdeuren. Hartstikke handige details wanneer je vaak in een stad moet zijn.

Schuifdeuren keren terug

In 1980 stopte de productie van de oude Renault Estafette en werd het stokje overgenomen door de Renault Trafic. Vanaf volgend jaar is de Estafette echter terug. Een stukje groter dan vroeger, maar de schuifdeuren zorgen ervoor dat je ook in de toekomst veilig kunt in- en uitstappen. Net zoals de binnenschuifdeur van het bestuurderscompartiment naar de laadruimte.