Zo laat Kia designgevoelige kopers van de ID. Buzz twijfelen

Nieuws

Kia zit niet stil. Begin 2025 haalde het merk het doek van zijn eerste elektrische bestelwagen. Deze Kia PV5 heeft de Volkswagen ID. Buzz in zijn vizier en komt rond september op de markt, maar enkele varianten zijn nu al in de prijzen gevallen.

Kia scoort namelijk vijf keer goud bij de Red Dot Design Awards. Een keer voor een concept car, de EV2, en vier keer voor bedrijfswagens. Van designstudies tot de PV5 die dus over enkele weken de showrooms binnenrijdt.

PV5 WKNDR: bedrijfswagen + camper + werkplek in één

Vooral de PV5 WKNDR Concept steelt de show. Deze elektrische bedrijfswagen is niet alleen modulair en offroad-klaar, maar wekt ook z’n eigen energie op met zonnepanelen én een waterturbine. Je moet er maar opkomen. De jury bekroonde hem daarom met de hoogste eer: ‘Best of the Best’.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

De bedrijfsbus is gebouwd op Kia’s PBV-platform (Platform Beyond Vehicle). Wat dat betekent? Een flexibel interieur dat je razendsnel ombouwt van werkbus tot kampeerwagen. Inclusief mobiele keuken of slimme opbergsystemen.

Ook de rest van de familie scoort punten

Niet alleen de PV5 WKNDR viel in de smaak bij de jury. Ook de andere bedrijfswagens die in de pijplijn zitten, kregen alvast wat eer toegeschoven:

PV5: allrounder voor goederen én personen, vol met modulaire oplossingen - van taxi en rijdend kantoor naar pakketbezorger.

Concept PV1: supercompact voor de stad, bedoeld voor bezorgers.

Concept PV7: de grootste van de PV-familie, beetje PV5 to the max.

Waarom dit interessant is voor ondernemers?

Deze elektrische bedrijfswagens zijn ontworpen met ondernemers in het achterhoofd. Modulair, duurzaam, slim ingedeeld en klaar voor elke klus – van stadslogistiek tot buitenwerk in het veld. En eerlijk is eerlijk: het oog wil ook wat. En met dit laatste zijn de Red Dot-juryleden het ook eens.