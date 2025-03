Met de batterij van de KGM Torres EVX Van (2025) kun je 29 uur kroketten bakken

Nieuws

Heb je als ondernemer een bedrijfswagen nodig om zero-emissiezones in te rijden, iets aan vracht mee te nemen en spreekt een stoer visitekaartje je aan: dan heeft KGM (voormalig SsangYong) een aardige verrassing: de bedrijfswagenversie van de Torres EVX.

Elektrische bedrijfswagens: de toekomst is nu

Door de bpm-heffing op bedrijfswagens met verbrandingsmotor en de toegangseisen voor zero-emissiezones wordt elektrisch rijden steeds aantrekkelijker. Als je eens wat anders wilt, speelt KGM hierop in met de Torres EVX Van, een elektrisch werkpaard met een laadvolume van 2,1 kubieke meter. Dat is minder dan de Ford E-Transit Courier (2,9 m3) en een stuk kleiner dan de gemiddeld vier kuub in dit segment. Maar voor wie geen enorme laadruimte nodig heeft, biedt de Torres EVX Van meer dan genoeg functionaliteit.

Trekgewicht tot 1500 kg

De KGM Torres EVX Van heeft een goed bereikbare laadruimte, toegankelijk via de achterklep en achterste zijportieren. Bovendien is de laadruimte netjes afgeschermd van het bestuurdersgedeelte. Heb je toch net iets meer ruimte nodig? Geen probleem, want je kunt een aanhanger tot 1500 kg (geremd) aanhaken. Handig voor ondernemers die flexibel willen blijven.

Actieradius en laadtijden: snel weer op weg

Met een actieradius van 441 km (WLTP) op een volle accu zet de Torres EVX Van veel andere busjes op achterstand. Opladen gaat bovendien snel: aan een snellader (120 kW) laad je in slechts 28 minuten bij van 10 naar 80 procent. Thuis of op de zaak opladen aan een 11 kW-lader duurt ongeveer 9 uur. De elektromotor levert 207 pk en 339 Nm koppel, wat zorgt voor soepele prestaties.

Handig: stroomvoorziening voor gereedschap en meer

Een van de handige features van de KGM Torres EVX Van (2025) is het Vehicle to Load (V2L)-systeem. Hiermee kun je externe apparatuur aansluiten op de stroomvoorziening van de bestelwagen. Ideaal voor wie werkt op locaties zonder stopcontact.

Je denkt daarbij mogelijk aan zaag- en boormachines – en dat kan natuurlijk – maar KGM laat weten dat je bijvoorbeeld een koffiezetapparaat (1,2 kW) 37 uur koffie kunt laten zetten of een airfryer (1,5 kW) 29 uur kroketten en frikandellen kunt laten bakken. Handig om te weten. Op pad met kappersbenodigdheden? Dan is het fijn dat een haardroger 27 uur lang kapsels in model kan krijgen.

Veiligheid en comfort

De KGM Torres EVX Van biedt dezelfde veiligheids- en comfortvoorzieningen als de personenwagenvariant. Vier radars zorgen ervoor dat systemen zoals adaptieve cruise control, rijstrookassistentie, noodrem en uitwijkassistent bijdragen aan een veilige rit. Digitale schermen voor instrumentarium en infotainment, inclusief Apple CarPlay en Android Auto, maken het interieur compleet.

KGM Torres EVX Van prijs (2025)?

De KGM Torres EVX Van is verkrijgbaar vanaf 36.657 euro (exclusief btw). Een mooi pluspunt: de batterij komt met 10 jaar garantie of 1 miljoen kilometer.