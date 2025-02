Elektrische bestelwagens steeds aantrekkelijker: Renault biedt extra voordeel

PARTNERBIJDRAGE

Sinds de afschaffing van de bpm-vrijstelling zijn de prijzen van bedrijfswagens met een brandstofmotor en elektrische aandrijving aan elkaar gewaagd. Sterker nog, in veel gevallen zijn elektrische bestelwagens zelfs voordeliger. Toch is de overstap naar elektrisch rijden niet voor iedereen eenvoudig. Renault biedt daarom een extra stimulans voor ondernemers.

Waarom elektrische bedrijfswagens nu voordeliger zijn

Door de invoering van bpm op bedrijfswagens met een verbrandingsmotor zijn deze gemiddeld zo’n 15.000 euro duurder geworden. Hierdoor zijn diesel- en elektrische bestelwagens in prijs gelijkgetrokken en vaak is de elektrische variant zelfs goedkoper. Dit komt doordat elektrische voertuigen bpm-vrij blijven, aangezien de bpm gebaseerd wordt op CO2-uitstoot.

Een goed voorbeeld is de Renault Trafic, de bestverkochte bedrijfswagen van 2024. De dieselvariant van de Trafic begint bij ongeveer 43.000 euro, terwijl de elektrische Trafic E-Tech al beschikbaar is vanaf 39.495 euro. Renault maakt de overstap naar elektrisch dit jaar extra aantrekkelijk door een aankoopbonus van 3.000 euro te bieden. Daarnaast geldt in 2025 een rentevrije financiering (0% bij een looptijd van 48 maanden), wat de investering nog interessanter maakt.

Hoe presteren elektrische bedrijfswagens in de praktijk?

Voor ondernemers telt niet alleen de aanschafprijs, maar ook de prestaties en het gebruiksgemak. Kunnen elektrische bestelwagens hetzelfde als hun dieseltegenhangers? Het antwoord is zowel ja als nee, afhankelijk van de bedrijfsbehoeften.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de meeste bestelwagens in Nederland minder dan 100 kilometer per dag afleggen. Voor moderne elektrische bedrijfswagens is dit geen enkel probleem. De Renault Trafic E-Tech heeft een actieradius van ongeveer 290 kilometer op een volle lading, terwijl de grotere Renault Master E-Tech zelfs de 400 kilometer overschrijdt. Moet er tussendoor worden bijgeladen? Geen zorgen: aan de snellader zit de batterij binnen een mum van tijd weer vol.

Laadvermogen en trekgewicht: wat zijn de verschillen?

Hoewel elektrische bedrijfswagens iets inleveren op laadvermogen en trekgewicht vergeleken met dieselmodellen, bieden ze nog steeds uitstekende prestaties. De Renault Master E-Tech kan bijvoorbeeld tot 2.000 kilogram geremd trekken en heeft een laadvermogen van maximaal ruim 1.600 kilogram. Voor veel ondernemers is dit ruim voldoende.

Ontdek of een Renault E-Tech bestelwagen bij jouw bedrijf past

Overweeg je de overstap naar elektrisch rijden? Bezoek dan een Renault Pro+-dealer voor deskundig advies op maat. Deze specialisten helpen je bij het kiezen van de juiste elektrische bedrijfswagen en informeren je over de 3.000 euro bonus en de 0% financieringsactie op de Renault E-Tech-bedrijfswagens Kangoo, Trafic en Master. Bijkomend voordeel: je mag met een elektrische bedrijfswagen eindeloos door zero-emissiezones rijden.