Zo maakt Ford een eind aan het slechte humeur van pakketbezorgers

Wat is een overeenkomst tussen postpakketjes bezorgen en de Formule 1? Juist. Elke seconde telt. Bij een F1-pitstop zelfs elke honderdste van een seconde, maar zo gek maken ze het niet in de pakketjeswereld. Toch heeft Ford iets bedacht om de bezorgtijd scherper te zetten.

Hoe meer pakketjes je op een dag aflevert, hoe hoger de verdienste, zo lezen we over het vak van pakketbezorger. Dat leidt er in drukke tijden vaak toe dat een bezorger amper tijd neemt voor een goede aflevering. Maak je de voordeur niet snel genoeg open? Dan vindt je je pakket vaak ergens in een kliko of achter een plantenpot. Afgeven bij de buren kost immers ook tijd.

Snelle bezorgtijden

Ford Pro, de bedrijfswagentak van het merk, komt nu met een optie die het leven van de bezorger – en vanzelfsprekend elke andere bestelwagenrijder – een stuk prettiger en sneller maakt: Ford Pro Delivery Assist.

Tijdens een bezorgstop voert Delivery Assist automatisch een reeks taken uit. Het systeem kan de motor uitschakelen, ramen sluiten, deuren vergrendelen en alarmlichten inschakelen. Dit bespaart per stop waardevolle seconden, waardoor bezorgers sneller en efficiënter kunnen werken. Naast tijdsbesparing biedt het systeem extra veiligheid. Dat Delivery Assist automatisch de deuren sluit wanneer de chauffeur het voertuig verlaat, zorgt er voor dat niemand een graai in de pakketjes kan doen.

Eenvoudiger wegrijden na een bezorging

Na het afleveren van een pakket helpt Delivery Assist de chauffeur ook bij het wegrijden. Dankzij het sleutelvrije toegangssysteem ontgrendelt de bestelwagen automatisch wanneer de chauffeur terugkeert. Door simpelweg het rempedaal in te drukken, start de motor opnieuw en keren de ramen terug naar hun vorige positie. Bestuurders kunnen deze functies naar wens aanpassen.

Op deze Ford-modellen is Delivery Assist leverbaar

Het systeem is, tegen een meerprijs van 500 euro, beschikbaar op de Ford E-Transit en de Transit-modellen met EcoBlue-dieselmotoren en automatische transmissie. Ook de E-Transit Custom en Transit Custom met automatische transmissie hebben het systeem op de optielijst staan. De eerste leveringen starten in de zomer van 2025.