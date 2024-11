Nederlandse bedrijven kopen vooral dieselbussen en fabrikanten haten dit

Nieuws

Met ambitieuze doelstellingen drukt de Europese Unie steeds harder op bedrijfswagenfabrikanten om de uitstoot van CO2 te verminderen. Van 184 gram naar 154 gram. Een ogenschijnlijk haalbaar doel, maar in de praktijk blijkt dit allesbehalve eenvoudig.

De regels van de EU zijn helder: fabrikanten van bedrijfswagens mogen de hoge uitstoot van traditionele dieselmodellen compenseren met elektrische voertuigen. Dat klinkt logisch en schappelijk, maar de vraag naar elektrische bedrijfswagens groeit veel trager dan nodig is. In Nederland bestaat slechts 3,1 procent van de markt uit elektrische bedrijfswagens; in Europa is dat 6 procent.

Ondertussen blijft diesel dominant. Volgens Automotive News Europe steeg het aandeel van dieselbedrijfswagens in de eerste helft van 2024 met maar liefst 16 procent. Hierdoor wordt het voor fabrikanten steeds lastiger om het gemiddelde naar beneden te brengen.

Fabrikanten in een spagaat

De Europese doelen zorgen voor een forse druk op fabrikanten. Grote spelers zoals Stellantis en Renault geven aan dat een groei in de verkoop van elektrische modellen met respectievelijk 20 en 18 procent noodzakelijk is. Dat lijkt echter bijna onhaalbaar gezien de huidige marktontwikkelingen.

Nationale maatregelen: druppel op gloeiende plaat?

In Nederland wordt vanaf 2025 de bpm-vrijstelling voor brandstofbussen geschrapt en zullen de eerste zero-emissiezones de toegang tot stadscentra beperken voor oudere diesels. Hoewel dit elektrische alternatieven aantrekkelijker maakt, is de invloed op Europese schaal beperkt. Nederland is een relatief kleine markt binnen het bredere speelveld van de EU.

Toch zijn dit soort maatregelen een stap in de juiste richting. Ze zetten bedrijven aan het denken over de noodzaak van verduurzaming, zowel bij de keuze voor hun wagenpark als in hun bedrijfsvoering.

Waar ligt de oplossing?

De weg naar een CO2-vrije toekomst voor bedrijfswagens is hobbelig en vol onzekerheden. Fabrikanten investeren massaal in elektrische en plug-in hybride modellen, maar zonder een sterkere vraag vanuit de markt blijven de verkoopcijfers achter.

De oplossing ligt wellicht in een gezamenlijke aanpak: overheden, fabrikanten en bedrijven moeten de handen ineenslaan om elektrische bedrijfswagens toegankelijker te maken. Denk aan investeringen in laadinfrastructuur, subsidies voor elektrische modellen en voorlichting over de voordelen van elektrisch rijden.