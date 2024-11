Zoveel klusjesmannen mogen vanaf 2025 nog de binnenstad in

Nieuws

Volgens Trustoo, een organisatie die lokale bedrijven en klanten koppelt, 'kan bijna de helft van de klusjesmannen vanaf 2025 de binnenstad niet meer in'. Bij ons is het glas altijd halfvol. En dus roepen we liever dat een ruime meerderheid nog wél de stad in komt.

Het percentage ondernemers dat vanaf 2025 de binnenstad niet meer in mag, is volgens Trustoo 42 procent. Dat betekent dat de meerderheid, 58 procent, wel toegang heeft tot de veelbesproken zero-emissiezones. Het besluit om binnensteden vanaf 2025 op slot te doen voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor is alweer tien jaar geleden genomen.

Euro 6-motor? Dan nog drie jaar ontheffing

64 procent van de 577 ondervraagden denkt nog zeker drie jaar nodig te hebben om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Dat moet geen dag langer duren, want de brandstofbussen met een Euro 6 motor (mits productiedatum voor 31 december 2024) krijgen nog tot en met 31 december 2027 een ontheffing.



22 procent van de ondernemers die al voldoen aan de nieuwe regelgeving rijdt volgens het onderzoek al elektrisch en 17 procent geeft aan een elektrische bus te gaan aanschaffen. De 82 procent die momenteel niet aan de toekomstige emissie-eisen voldoet, zegt vooralsnog geen duidelijk plan te hebben om dit op korte termijn te veranderen.

Uitzondering zero-emissiezones

Een uitzondering is er voor ondernemers met voertuigen die nog niet elektrisch zijn. Zoals een mobiele kraan. Ook wanneer je in directe financiële problemen komt omdat je een emissieloze bedrijfswagen aan moet schaffen, kun je in veel gemeenten een ontheffing krijgen. Alle uitzonderingsregels vind je op deze zero-emissiepagina van de Rijksoverheid.

Elke ondernemer die door zero-emissiezones in het nauw komt, is er een teveel. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als Trustoo doet voorkomen, omdat een zeer groot deel gewoon de stad in mag, ook vanaf 2025. En dan is er nog de vraag of de overheid niet alsnog een stokje weet te steken voor de zero-emissiezones. Dat zou betekenen dat de ondernemers die al hebben geïnvesteerd in een elektrische bedrijfswagen met een nare bijsmaak achterblijven.