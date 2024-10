Dit zijn de 5 goedkoopste bedrijfswagens van 2024

Nieuws

Wie nog goedkoop een bedrijfswagen op brandstof wil aanschaffen, moet er snel bij zijn. Per 1 januari 2025 moet bpm worden afgerekend en worden ze stukken duurder. Daarom hier de vijf goedkoopste bestelwagens van 2024. Waarbij nummer 5 een keuzemenu heeft.

1. Ford Transit Courier: vanaf 17.850 euro

De Ford Transit Courier is de kleinste van de Transit-familie en reed tot en met eind september 647 keer de showroom uit. Voor de genoemde prijs krijg je wel de benzineversie mee, in een wereld waar diesel populairder is. Voor de Ford Transit Courier diesel ben je minimaal 18.850 euro kwijt.



2. Renault Kangoo: vanaf 18.495 euro

Ook hier geldt dat de goedkoopste Renault bedrijfswagen op benzine loopt. Voor 1000 euro meer heb je de dieselversie. De Renault Kangoo is ook op stroom leverbaar, vanaf 30.995 euro. In de verkopen van januari tot en met september 2024 staat hij met 1720 registraties ook op de tweede plek.



3. Toyota Proace City: vanaf 18.600 euro

De compacte Toyota Proace City is onlangs vernieuwd en komt meteen binnen op nummer 3. Ook nu gaat het om de benzineversie. Op diesel kost de Proace City minimaal 22.200 euro. Liever elektrisch? Dat kan ook, vanaf 30.100 euro.

De Toyota Proace City is in 2024 (jan-sept) 501 keer verkocht. In eerdere jaren waren dat er tegen de duizend, maar met de komst van de nieuwe versie, hebben kopers hun aanschaf waarschijnlijk uitgesteld.

4. Peugeot Partner: vanaf 18.900 euro

De Peugeot Partner is populair. Van alle modellen in de top 5 is de Partner het populairst van januari tot en met september 2024: 2361 verkopen. En dat tegen een prijs van 18.900 euro voor de benzineversie. De Peugeot Partner diesel kost minimaal 20.250 euro, op stroom mag-ie mee vanaf 30.640 euro.



5. Citroën Berlingo/Fiat Doblo/Opel Combo: vanaf 19.195 euro

Alle drie behoren tot de Stellantis-familie. De Peugeot Partner ook, maar die verkoopt zo lekker dat hij scherper in de markt wordt gezet - of hij gaat zo lekker omdat hij goedkoper is. Hoe dan ook: de Berlingo, Doblo en Combo kosten 19.195 euro op benzine, 20.195 euro op diesel en 29.995 euro op stroom.

De verkoopcijfers van januari tot en met september 2024? Combo 1499 keer, Berlingo 1036 keer en Doblo 377 keer.

Fiat Fiorino en Renault Express: goedkoopste bestelwagens uit productie

De Fiat Fiorino met 12.995 euro was de goedkoopste bestelwagen, maar is inmiddels uit productie. Maar deze goedkope bedrijfswagen is met een beetje geluk nog ergens uit voorraad leverbaar. Daarom vermelden we hem toch. Hetzelfde geldt voor de Renault Express, met als laatste nieuwprijs 16.535 euro. Hij is hooguit nog uit voorraad leverbaar.

Alle prijzen in dit artikel zijn exclusief btw en bpm.