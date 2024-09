Nieuws

Een pick-uptruck die wél de zero-emissiezones in mag: de Maxus eTerron9. We schreven al eerder over het conceptmodel, maar nu is de Chinese pick-up gebruiksklaar in Nederland aangekomen. Inclusief weegschaal in de duurste uitvoering.



Even het geheugen opfrissen: Maxus is onderdeel van de grote Chinese autoproducent SAIC Motor. Het bouwt vooral elektrische bestelwagens. De Maxus eTerron9 (2025) is een elektrische pick-uptruck en is er vanaf € 59.950. Dit is de prijs exclusief btw. Omdat het een elektrische bedrijfswagen is, is bpm niet in het spel. Bij bedrijfsauto’s op brandstof moet vanaf volgend jaar wel bpm worden afgerekend.



Trekvermogen Maxus eTerron9 (2025)

De genoemde prijs is al goed voor een flink uitgeruste auto die, zoals de imposante naam al doet vermoeden, klaar is voor spierballenwerk. Hij kan tot 800 kilo aan lading meenemen in de grote achterbak en de ruime frunk (236 liter), de bagageruimte onder wat ooit een motorkap heette. En mocht dat nog niet genoeg zijn, dan hang je er net zo gemakkelijk een flinke aanhanger achter, want de Maxus heeft een trekvermogen van 3,5 ton.

Maxus eTerron9 actieradius

Om dit allemaal lekker in beweging te zetten, is de eTerron9 voorzien van vierwielaandrijving met een totaal vermogen van 415 pk. Hiermee accelereert de pick-up in 5,8 seconden van 0 naar 100 km/h. Goed om te weten, maar dat gaat waarschijnlijk wel ten koste van de actieradius, die bij normaal gebruik een range belooft van 430 kilometer (WLTP).

Kontje omlaag om op de weegschaal te gaan

Grappig – en vooral praktisch – feitje: is de bak niet lang genoeg voor wat je wilt vervoeren, dan kun je kiezen voor de optionele ‘Magic-Load’ functie. Dan is de achterwand van de cabine volledig wegklapbaar en is er meer laadlengte beschikbaar.

Prijs van de Maxus eTerron9 Premium

Naast de al lekker uitgeruste basisversie staat de Premium. Die kost € 63.250 en vult de uitrustingslijst onder andere aan met luchtvering. Zo kun je de kont van de auto laten zakken om het laden eenvoudiger te maken. In de laadbak zit bovendien een weegschaal om te checken of je niet over je maximale laadgewicht gaat.