Polestar 2 Long range Single motor (2023): 3 voordelen, 3 nadelen

De Polestar 2 kreeg een facelift, waarbij vooral onzichtbare veranderingen de auto beter maken: meer actieradius en een gunstiger stroomverbruik bijvoorbeeld. Maar niet alles is koek en ei. 3 voordelen, 3 nadelen.

Voordeel 1: hij rijdt fijn

Okay, dit lijkt een wel erg algemeen pluspunt. Maar ‘fijn rijden’ betekent eigenlijk: fijner dan bijna alle andere elektrische auto’s die op de markt zijn. De rij pluspunten is lang, met onder meer fijne stoelen, een uitgebalanceerd onderstel en een interieur waarin nauwelijks geluiden van buitenaf doordringen.

We lichten er één voordeel specifiek uit: de Polestar 2 heeft nu achterwielaandrijving. Het is altijd leuker om door de bocht geduwd te worden. Bovendien is de balans beter: bij snel optrekken komt de neus van de auto wat omhoog en gaat een deel van het gewicht naar de achterwielen. Die hebben meer grip.



Voordeel 2: Polestar 2 heeft een nieuwe batterij

Het Polestar 2 accupakket van 82 kWh (waarvan 79 kWh bruikbaar) is nieuw en biedt twee voordelen: snelladen kan nu met liefst 205 kW, en de batterij is efficiënter. Het WLTP-verbruik is teruggebracht naar 14,8 kWh/100 km. Dat levert een royale actieradius op van 655 kilometer (een plus van zo’n 20 procent) en daarmee kun je in theorie in één ruk van Utrecht naar Berlijn rijden. Ook de elektromotor is veel krachtiger, het vermogen van de Polestar 2 Long Range Single Motor steeg van 231 naar 299 pk en het koppel van 330 Nm maar 490 Nm.



Voordeel 3: de Volvo-troefkaart

Polestar 2 is een Chinees merk, maar de Polestar 2 ademt in alles Volvo. Je ziet het aan de vorm van de stoelen en de lay-out van het dashboard, dat bijna hetzelfde is als dat van de Volvo XC40. Met wat Zweedse details heb je de Nederlandse koper al snel voor je gewonnen. Ook het uiterlijk is natuurlijk nog Zweeds; de Polestar 2 komt voort uit een concept car van Volvo en is technisch identiek aan de elektrische XC40.



Nadeel 1: met een paar leuke opties wordt Polestar 2 peperduur

Goedkoop is de Polestar 2 Long Range Single Motor niet met zijn prijs van 55.200 euro, en die prijs stijgt nog als je valt voor de verleidingen van de twee optiepakketten. En daar zit ‘m de crux, want die zijn erg duur en bevatten allebei features die je eigenlijk heel graag wilt. Het Pilot Pack (3000 euro) heeft bijvoorbeeld adaptieve cruisecontrol en een systeem dat je in het midden van je rijbaan houdt, zouden we zeker aanvinken.

En ook de Harman Kardon-geluidsinstallatie is bijzonder fijn, maar dan tik je nog eens 5000 euro af voor het Plus Pack. Krijg je ook nog een panoramadak, volledig elektrisch verstelbare voorstoelen een een warmtepomp. Dan loopt de prijs dus al op tot 63.200 euro.



Nadeel 2: je rechterbeen protesteert

De Polestar 2 heeft een enorme middenconsole, die als een Berlijnse Muur oprijst tussen bestuurder en bijrijder. Hij is zo hoog en breed dat lange bestuurders hun rechterbeen maar net kwijt tussen het stuur en de middentunnel. Vooral als je de adaptieve cruisecontrol gebruikt en even je benen wilt strekken, kost het moeite om ze uit die ruimte te wurmen.



Nadeel 3: Polestar 2 is achterin niet ruim

Ook achterin zit je niet heel ruim in de Polestar 2, je kunt eigenlijk niet met drie pubers achterin zitten. Dat is te wijten aan de grote middentunnel, die nog doet denken aan een auto met verbrandingsmotor.