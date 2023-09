Nio ET5: 3 voordelen en 3 nadelen

Zie jij jezelf al rijden in een Nio ET5 met wisselbare batterij? Lees eerst onze 3 voordelen en 3 nadelen om te weten of de elektrische sedan wel bij jou past.

Op onze website vind je al een heleboel berichten over de Nio ET5. Zo hebben we de Nio ET5-actieradius getest, 13 weetjes over de verwisselbare batterij geschreven en de opening van het eerste Nio House bijgewoond.

En toch zijn nog drie voordelen en drie nadelen die we van het hart moeten. Observaties die jou helpen de ideale elektrische auto te vinden.

Voordeel 1: Klaar voor autonoom rijden

Met 33 sensoren is de Nio ET5 hardwarematig startklaar voor de zelfrijdende toekomst. Je ziet ze duidelijk zitten op het dak. Nu de Europese regelgeving nog …

Voordeel 2: Hoe snel wilt u sprinten?

Nio laat je bij het finetunen van het rijprogramma uit verschillende sprinttijden (0-100 km/h) kiezen. Dat vinden we prettiger werken dan knoppen met kreten als 'power' of 'turbo' erop. Nu is tenminste duidelijk wat je krijgt.

Voordeel 3: Praten tegen een poppetje

Praten tegen je auto blijft toch een beetje raar. Dankzij Nomi, de olijke ‘tennisbal’ op het dashboard, ligt de lat om spraakbesturing te gebruiken veel lager.

Nadeel 1: Altijd hoog zitten

Je neemt plaats achter het stuur en denkt: wat zit ik hoog. En ondanks de uitgebreide stoel­verstellingsmogelijkheden is daar niets aan te toen. Je zult eraan moeten wennen.

Nadeel 2: Onprettige cruise control

Het is moeilijk uit te leggen hoe de cruise control ‘jojoot’ met de snelheid. Ken je bestuurders die schokkend rijden; uitrollen, versnellen, uitrollen, versnellen? De cruise control doet dat in het klein.

Nadeel 3: Kleine achterruit

De achterruit is smal als een brievenbus en dus kijk je in de binnenspiegel vooral naar de daken van achteropkomend verkeer.