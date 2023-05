Hyundai Ioniq 6 (2023): 3 voordelen, 3 nadelen

Deze weetjes over de Hyundai Ioniq 6 ken je vast nog niet. Het zijn uiteenlopende voordelen en nadelen (elk met een foto) die je vast niet tegenkomt in andere tests.

Als wij een nieuwe auto testen, kunnen we niet alle dingen die ons opvallen gebruiken in onze artikelen. Daarom zetten we drie voordelen en drie nadelen los in de spotlights. Bedoeld voor iedereen die écht benieuwd is naar de auto en onze review van de Hyundai Ioniq 6 al gelezen heeft – en de Hyundai Ioniq 6 actieradiustest.



Voordeel 1: genoeg beenruimte voor lange Nederlanders

Ondanks de prominente middentunnel (die de Hyundai Ioniq 5 niet heeft), hebben ook lange bestuurders meer dan genoeg beenruimte.

Voordeel 2: Hyundai corrigeert Volkswagen

Elektrische Volkswagens hebben vaak een play- en pauzeicoontje op het gas- en rempedaal. Eigenlijk zijn de + en – van Hyundai veel logischer, want met die pedalen ga je harder of zachter.

Voordeel 3: Flippers voor de range-freaks

Ook de Ioniq 6 heeft flippers aan het stuur waarmee je de mate van regeneratie regelt. Onmisbaar in een auto die draait om zuinig rijden. Dan wil je die precisie.

Nadeel 1: Geen klep maar een lade

Een lade als dashboardkastje is alleen handig als er niemand op de bijrijdersstoel zit. Of je passagier moet kniebeschermers dragen.

Nadeel 2: Goedkope contactsleutel

De contactsleutel van de Ioniq 6 is een goedkoop aanvoelend zilverkleurig eitje. Het plastic tussen de knoppen vormt de H van Hyundai.

Nadeel 3: Het stuur zit in de weg

De Ioniq 5 had dit probleem ook: hoe je ook zit en kijkt, een deel van het digitale instrumentarium verdwijnt achter de rand van het stuur.

Wil je nóg een nadeel lezen? In dit artikel testen we de digitale buitenspiegels van de Ioniq 6: