Ineos Grenadier (2023) test: avontuurlijker dan in deze Defender-kloon wordt het niet

Op zoek naar een geschikte auto voor een avontuurlijke reis naar de andere kant van onze planeet? Dan is de Ineos Grenadier een uitstekende keuze. De nieuwe terreinwagen is een moderne en oerdegelijke karakterbak, die het hart op de juiste plaats draagt.

Laagtij in Morecambe Bay. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, rijden we dwars door de baai, in het kielzog van de tractor waarmee onze gids de juiste koers bepaalt. Hij loodst ons zelfs door drijfzand, dat onze auto laat wiebelen als een waterbed. Waarbij we vooral tempo moeten blijven houden, want één keer te langzaam rijden of stilstaan en het zand slokt ons vervoer gulzig op. Te voet naar de oever lopen, duurt een half uur. Het nu snel naderende hoogtij heeft nog niet de helft van die tijd nodig om de baai weer vol met water te laten lopen. Tot dusverre geen vragen …

Veel avontuurlijker wordt het niet, en daarmee hebben we meteen de juist omschrijving voor de Ineos Grenadier gevonden. Deze nieuwe terreinwagen gaat door tot het einde van de wereld. Maar daarbij wil hij beslist niet de rol van actieheld spelen. Veel liever komt hij voor de dag als meedogenloze globetrotter, die vasthoudend door blijft rijden als de weg allang ten einde is. Een auto waarmee je de offroad-grenzen niet hoeft af te tasten, maar eentje die zoveel vertrouwen inboezemt dat je werkelijk alle situaties de baas blijft. Of dat nou in de woestijn is of in het oerwoud.

Dit is de ultieme auto voor ontdekkingstochten, maar ook ideaal gereedschap voor boswachters, hulpdiensten, waterschappen en het leger. Zonder protest trekt hij een aanhangwagen van 3,5 ton, aan zijn lier haalt hij een gewicht van 5,5 ton moeiteloos binnen. Dit gemotoriseerde Zwitserse zakmes opereert in een territorium waar de Land Rover Defender en Mercedes G-klasse inmiddels zijn getransformeerd tot lifestyle-accessoires voor de rich and famous.

Ineos Grenadier kent geen grenzen

Maar juist in deze high society ontstond het idee achter de Grenadier - om precies te zijn in Londense pub die 'The Grenadier' heet. Enkele jaren geleden zaten de Britse entrepreneur Sir Jim Ratcliffe en wat vrienden hier te filosoferen over de perfecte auto voor het grote avontuur. Ratcliffe is niet alleen een begenadigd wereldreiziger, maar ook de baas van het op één na grootste chemieconcern van de wereld: Ineos. Ook het modemerk Belstaff is onderdeel van zijn concern. Ineos is voor een derde deel eigenaar van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team, samen met teambaas Toto Wolff en de Mercedes-Benz Group.

Wanneer een miljardair met technische kennis zich voorneemt om 's werelds beste expeditievoertuig te gaan bouwen, dat doet hij dat ook. Speciaal voor de ontwikkeling van de Grenadier werden de beste ingenieurs uit de autowereld aangetrokken, en voor de motorisering winkelde Ratcliffe bij BMW (drieliter zescilinder lijnmotoren, op benzine of diesel). De achttraps automaat komt bij ZF vandaan, terwijl Magna in het Oostenrijkse Graz erop toezag dat het ontwerp van de Grenadier volwassen werd.



Ondertussen had Mercedes-Benz de oude Smart-fabriek in Hambach leegstaan, en dankzij bemiddeling van Mercedes-CEO Ola Källenius zelve, kon Ineos deze faciliteit in de Franse Elzas overnemen. Kortom: de Ineos Grenadier is een auto die geen grenzen kent, met Britse, Duitse, Oostenrijkse én Franse genen.

De juiste beslissing

Laat je niet leiden door de oppervlakkige gelijkenissen met de oude Land Rover Defender. De Grenadier is een auto geworden voor mensen die geen last hebben van melancholische 'vroeger was alles beter'-gedachten. Hij is bedoeld als werktuig voor mensen die rationeel nadenken, pragmatisch zijn en gespeend van welke krampachtig opgelegde lifestyle dan ook. De Grenadier is precies wat hij uitdraagt, en niets anders.

De techniek van de Grenadier is bulletproof. Op een gepoedercoat ladderchassis is een doelmatige carrosserie gezet. Onder de auto hangen starre assen met een standaard middendifferentieel en optionele sperdiffs voor en achter. Vanwege de starre assen kon de Grenadier alleen van kogelkringloopbesturing worden voorzien, waardoor de auto niet het toonbeeld is van stuurprecisie. Maar dat went razendsnel: je neemt in de Grenadier vanzelf een defensieve rijstijl aan, gaat anticiperen op naderende bochten en wilt plotselinge stuurbewegingen uit de weg. Dan blijkt de Grenadier eigenlijk een heel gemakkelijk te rijden auto.



Elektronica is er wel degelijk aan boord, maar uitsluitend voor het hoogst noodzakelijke. Op het ABS, het ESP en de tractiecontrole zit een zeer tolerante offroad-functie, je kunt de hulp inroepen van hill descent control en er is een systeem dat voorkomt dat je aanhangwagen ongecontroleerd gaat slingeren. In het navigatiesysteem kunnen de GPS-coördinaten van waypoints worden geprogrammeerd, in de bewoonde wereld moet je je maar zien te redden via Apple CarPlay of Android Auto. Waarom alle functies van een smartphone toevoegen aan het multimediasysteem, terwijl je daar toch al over beschikt?

Je drukt een knop in om de sperdiffs te activeren, voor de lage gearing staat er een kort pookje naast de keuzehendel van de automaat - die we kennen uit de modellen van BMW. Anders dan in veel andere grote suv's, verwacht Ineos van de Grenadier-koper wel wat kunde en wijsheid. Ook al kun je met een draaischakelaar kiezen uit de rijprogramma's 'sneeuw', 'modder en gras' of 'keien', dat wil nog niet zeggen dat de bestuurder alles uit handen geeft. Het blijft immers van belang dat je in zwaar terrein precies moet begrijpen waar de techniek allemaal voor dient - en dat je in staat bent op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen.

De Ineos Grenadier zit vol slimme elementen. Zoals de Safari-ruitjes boven de hoofden van de inzittenden, die niet alleen licht en lucht naar binnen laten komen maar ook een uitgang bieden wanneer je in een diepe rivier bent stilgevallen of als je op een Afrikaanse grasvlakte een leeuw wilt fotograferen. Of de Airline-rails op de deuren, waaraan je een waslijn of tentdoek kunt knopen, of een picknicktafel of kleine werkbank aan vast kunt klikken. De voorportieren kunnen 45 kilo dragen, de achterdeuren torsen een gewicht van maximaal 35 kilo.



In het dak is zelfs bekabeling aangelegd om een krachtige led-bar op aan te sluiten, terwijl je heel handig de uitklapbare picknicktafel kunt onderbrengen in het frame van de grote deur die toegang biedt tot de enorme bagageruimte. Het reservewiel is zo bevestigd, dat er aan de binnenkant een ronde koffer gemonteerd kant worden waarin je handschoenen, laarzen of een sjorband kunt opbergen. De stoelverwarming wordt in de offroad-modus automatisch uitgeschakeld. Zodat je niet wordt geëlektrocuteerd wanneer in een diepe doorwading water naar binnen stroomt. Je wilt je ontdekkingstocht immers wel overleven. En daar hebben ze bij Ineos heel goed over nagedacht.

Stuipen op het lijf

Maar er zijn meer slimmigheden te vinden. Zo zit op het stuur een rood knopje met de afbeelding van een fiets en het opschrift 'Toot'. Hiermee bedien je een tweede, wat beschaafder klinkende claxon, waarmee je paarden of een dromerige fietser niet meteen de stuipen op het lijf jaagt, als je je aanwezigheid kenbaar wilt maken.

Ineos Grenadier prijs



De Ineos Grenadier wordt in tal van uitvoeringen aangeboden. De Utility Wagon, een bedrijfsversie op grijs kenteken met slechts twee stoelen, kan tegen meerprijs worden geleverd als vijfzitter. Daarnaast levert Ineos twee uitvoeringen op Belstaff-niveau: de avontuurlijke Trailmaster en de iets beschaafdere Fieldmaster. Doordat de auto uitsluitend met grote benzine- en dieselmotoren van BMW wordt geleverd, en de CO2-uitstoot zodoende niet mals is, betaal je voor de Trailmaster en Fieldmaster in Nederland meer dan 170.000 euro …

Onze reis met de nieuwe Ineos Grenadier komt nu ten einde. De BMW-motor trekt de auto nog een keer soepel het natte zand uit. We zien hoe langzaam een dichte mistbank boven Morecambe Bay ontstaat, terwijl het koude water uit de Ierse Zee weer bezit neemt van het drooggevallen wad. Vanuit het warme interieur fantaseren we over ons volgende avontuur. Met de komst van de Ineos Grenadier, valt er op onze planeet weer een heleboel te ontdekken.