Eerste review: Mazda CX-5 (2022): waarom geen nieuws goed nieuws is

Wat is opvallend aan de gefacelifte Mazda CX-5 (2022)?

Euh … kijk eens naar de foto’s. Zie jij wat Mazda heeft gewijzigd aan de CX-5? Zelfs als Mazda vol trots vertelt dat de grille is gewijzigd en dat er nieuwe koplampen en achterlichten zijn gemonteerd, moet je de Sherlock Holmes in jezelf loslaten om te ontdekken wat er veranderd is. Linksboven in de grille zijn sierdelen in de kleur van de carrosserie toegepast.

De gefacelifte CX-5 van 2022 is een prelude op veel groter nieuws. Begin maart wordt zijn grote broer onthuld, de CX-60. Deze suv van Mazda wordt leverbaar als plug-in hybride. Een viercilinder 2.5-benzinemotor en een elektromotor zijn samen goed voor een vermogen van ruim 300 pk.

Maar bij de CX-5 is van elektrificatie geen sprake. Motorisch verandert er namelijk helemaal niets. Hij is als vanouds leverbaar met twee benzinemotoren (165 pk en 194 pk) en een diesel (150 of 184 pk).

Zijn we dan al uitgeschreven en kunnen we de andere vier vragen overslaan? Dát niet, want de CX-5 kreeg ook een verbeterd onderstel, fijnere stoelen, iets meer bagageruimte en nieuwe kleuren, zoals de Newground-zilverkleur op de foto’s. Bovendien kun je nu draadloos je telefoon opladen.

Wat zijn de voordelen van de Mazda CX-5 (2022)?

Met de CX-5 reden we al regelmatig. Niet alleen het minimalistische design kon ons altijd bekoren, ook voor het verbruik, het comfort en de rijeigenschappen noteerden we doorgaans veel meer plussen dan minnen in ons opschrijfboekje.

Ook nu is het weer raak. Het is moeilijk te beoordelen hoeveel beter het onderstel is geworden ten opzichte van de vorige CX-5, maar de balans die Mazda gevonden heeft tussen comfort en sportiviteit, is indrukwekkend. De besturing is heerlijk direct en in de stoelen waan je je Henny Huisman in een Meubelzorg-fauteuil.

Met een druk op de knop activeer je in de vernieuwde CX-5 de sportstand. De reactie op het gaspedaal wordt scherper en de versnellingsbak houdt het toerental hoog voor een zo optimaal mogelijk gebruik van het koppel. Maar verwacht geen rode konen en zweet op je voorhoofd, de 194 pk sterke motor zonder turbo is niet echt te porren voor al te dynamisch rijgedrag. De CX-5 is en blijft bovenal een zeer comfortabele reiswagen.

Wat zijn de nadelen van de Mazda CX-5?

We rijden met de CX-5 rond Barcelona, misschien dat we daarom toch weer aan Johan Cruijff denken. Want het grootste nadeel van de CX-5, zien wij eigenlijk als voordeel. Stap je in, dan ga je een paar jaartjes terug in de tijd. Geen digitaal dashboard, geen grote touchscreens, een klein navigatiescherm met niet bepaald niet de modernste kaartweergave, overal fysieke knoppen … maar wat een heerlijkheid is dat eigenlijk.

De bediening van de CX-5 is eenvoudiger dan de woordenschat van Koekiemonster en binnen een minuut kent de auto geen geheimen voor je. Geen gezoek in oneindig ingewikkelde menustructuren, geen digitale knoppen op het stuur. Tikje ouderwets, maar wat een verademing eigenlijk. De gele accenten zijn specifiek voor de Newground-uitvoering.

Wanneer komt de gefacelifte Mazda CX-5 naar Nederland en wat is de prijs?

De prijs van de Mazda CX-5 loopt uiteen van 36.490 euro (Skyactiv-G 165 met handbak) tot 64.490 euro (Skyactiv-D 184 4WD Signature). De Skyactiv-G 165 is leverbaar met handgeschakelde zesbak en met automaat, terwijl je de Skyactiv-G 194 en de Skyactiv-D 184 alleen kunt rijden met een automaat. Deze twee versies kun je ook als 4WD bestellen, maar bij de Skyactiv-G 165 worden alleen de voorwielen aangedreven.

Wat vind ikzelf van de Mazda CX-5 (2022)?

Misschien maakt het tikje ouderwetse dashboard deze CX-5 nog wel aantrekkelijker. Het comfort is volmaakt, het rijplezier ligt op een hoger niveau dan bij de meeste concurrenten. Als je jubelend van vreugde het volume van de radio hoger wilt zetten, kan dat met een echte knop en niet via iets digitaals. Heerlijk!