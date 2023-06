Elektrisch rijden met Volkswagen: dit zijn de opties

Natuurlijk kun je bij Volkswagen uit elektrische auto’s kiezen. Elektrisch rijden is de toekomst. Het is zelfs de bedoeling dat over een aantal jaar alleen nog maar elektrische auto’s het straatbeeld sieren. Zover is het nog niet, maar het is slim om alvast na te denken over de mogelijkheden. Is Volkswagen jouw merk? Check dan snel wat de opties zijn als je een elektrische Volkswagen wil kopen.

De ID-serie

Een elektrische auto van Volkswagen komt uit de ID-serie. ID staat voor Intelligent Design. Een van de meest populaire wagens van dit moment is de ID.3. Deze auto heeft strakke lijnen en een interieur dat standaard is voorzien van diverse rijhulpsystemen en hoogwaardige materialen.

Iedere elektrische auto van Volkswagen komt uit de ID-serie. De ID.4 is een dynamische SUV. Ook dit is een van de populairste auto’s ter wereld. Het is niet voor niks dat de ID.4 in 2021 werd verkozen tot World Car of the Year. Het is een echte allrounder, met een rijbereik tot 516 kilometer. Leuk detail is dat de ID.4 ook verkrijgbaar is in een sportieve GTX-uitvoering.

Coupé

De ID.5 is een SUV Coupé. Deze auto koppelt de uitstraling van een SUV aan het aerodynamische silhouet van een Coupé. Ook deze auto is verkrijgbaar in een sportieve GTX-uitvoering. De ID.5 staat voor comfort en luxe.

De bus en het vlaggenschip

Er zijn nog twee andere opties. De ID. Buzz is het langverwachte elektrische busje dat volledig elektrisch is. Qua design sluit de Buzz volledig aan bij de klassieke busjes. Je kunt hem gebruiken als bedrijfswagen, maar ook om met je gezin op pad te gaan.

En de ID.7 is het vlaggenschip. Deze berline is een combinatie van technologie en kwaliteit van het allerbeste niveau. De ID.7 is een van de tien nieuwe elektrische modellen die tegen 2026 op de markt wordt gebracht.

Waar let je op bij het kopen van een elektrische auto?

Als je een elektrische auto gaat kopen, is een van de voornaamste punten om naar te kijken het bereik. Vroeger was dat een zorgenkindje bij elektrische auto’s, maar er zijn flinke stappen gezet. Het bereik van de Volkswagens uit de ID-serie zit tussen de 423 en 555 kilometer. Dat is meer dan prima. Zeg nu zelf, wanneer rijd je op een dag meer dan 400 kilometer? Hoogstwaarschijnlijk alleen als je op vakantie gaat.

Een ander belangrijk punt is de kofferruimte. De ID.3 is op dat vlak het kleinst. De kofferruimte is 385 liter. De Buzz scoort op dit vlak uiteraard het best, met een kofferruimte van 1121 liter.

Verder is het voor een deel een kwestie van smaak. En je moet aan wat praktische zaken denken. Een eigen laadpaal is een aanrader. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook een stuk eenvoudiger. Je hoeft ’s avonds namelijk niet op zoek naar een laadpunt voor je elektrische auto. Check ook altijd even wat het voor je verzekeringen betekent om elektrisch te rijden en een laadpaal te hebben.