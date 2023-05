AZ - PSV live kijken? Hier vind je een gratis livestream

Dit weekend beleef je met AZ-PSV een spetterend einde van de voetbalcompetitie. Wil je de wedstrijd van zondag graag kijken, maar heb je geen ESPN? Hieronder lees je hoe dat kan.

Waar wordt AZ-PSV uitgezonden?

AZ en PSV trappen zondag 28 mei 2023 om 14:30 uur af in Alkmaar. Helaas wordt de wedstrijd niet uitgezonden op ESPN 1, het kanaal dat bij veel providers gratis beschikbaar is. De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 3 – en daar is een abonnement voor nodig.



Het is onrustig bij PSV; vlak voor de cruciale wedstrijd om een plek in de voorronde van de Champions League, stapte trainer Ruud van Nistelrooij op. Komt PSV deze klap te boven? AZ kan nog derde worden, als het zelf wint en Ajax verliest. Er staat dus veel op het spel bij AZ-PSV.



AZ-PSV gratis kijken

Heb je geen traditioneel tv-abonnement, maar wil je niets van de wedstrijd missen? Dan is er toch een manier om AZ-PSV gratis te bekijken. Dat kan via de dienst Canal Digitaal, een aanbieder van digitale televisie. Neem je een gratis abonnement van een week, dan heb je toegang tot meer dan 60 zenders – inclusief alle ESPN-kanalen.



Het abonnement van Canal Digitaal is in je proefweek op elk moment gratis opzegbaar. Wat je wel moet doen, is eenmalig € 0,01 uitgeven.

Zo bekijk je AZ-PSV gratis via Canal Digitaal:

Ga naar de registratie-pagina van Canal Digitaal. Vul je persoonlijke gegevens in. Doe een 1-cent betaling, als verificatiemethode. Navigeer naar https://livetv.canaldigitaal.nl/ en log in met je gegevens. Klik op ‘Sport’ en open de livestream van AZ-PSV.

Ben je enthousiast, dan wordt het abonnement na een week automatisch omgezet in een regulier abonnement van € 14,95 per maand. Dit is inclusief het complete aanbod van ESPN, met de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Ook televisieuitzendingen zijn er te volgen: live en on demand. Zo kijk je een gemiste uitzending tot 7 dagen terug.