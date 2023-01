4 conceptauto’s van Audi die het ontdekken waard zijn

Als het op elektrische wagens aankomt, is Audi enorm ambitieus. We lichten verscheidene – soms futuristische – conceptauto’s voor je toe. Ze zijn misschien nog niet voor morgen, maar ze tonen wel aan welke richting de Duitse autofabrikant uit wil rijden.



In sneltempo ontwikkelt de Duitse autobouwer diverse modellen die klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Dat wil onder andere zeggen: elektronische aandrijftechnologieën zonder compromissen. Het bedrijf achter de geliefde e-tron wil tegen 2025 niet minder dan twintig volledig elektrische voertuigen op de markt brengen. De autobouwer zit met andere woorden allesbehalve stil en heeft een aantal elektrische wagens in de pijplijn zitten. We lichten verscheidene – soms futuristische – conceptauto’s voor je toe. Ze zijn misschien nog niet voor morgen, maar ze tonen wel aan welke richting de Duitse autofabrikant uit wil rijden.

Audi A6 e-tron concept

Ondanks de kenmerkende A6-afmetingen is deze vierwieler toch in een compleet nieuw jasje gestoken. Het maakt gebruik van de 800V-laadtechnologie, waardoor de auto snel weer klaar is om verder te gaan. Een actieradius van tot wel 700 km wordt genoemd, net als een acceleratie van 0 tot 100 km/u in minder dan zeven seconden. Het topmodel zou dat laatste zelfs nog drie seconden sneller doen. De sportbackuitvoering werd reeds in 2021 wereldkundig gemaakt. De Avant-uitvoering focust sterker op elegantie en praktisch gebruiksgemak. In ieder geval gaat het om een knap staaltje gestroomlijnde perfectie in combinatie met innovatieve lichttechnologie. De lichtunits kunnen namelijk talloze functies vervullen, waarbij het zelfs mogelijk is om videogames te projecteren of 3D-lichteffecten te creëren.

Audi Urbansphere concept

De Audi urbansphere werd gepresenteerd tijdens de Beijing Auto Show 2022. Het gaat om een studiemodel dat speciaal is aangepast aan de behoeften van de Chinese metropolen. Daar is de ruimte heel schaars en is het enorm druk. De auto biedt de luxe van volledige privacy in een drukke stad en combineert dit met allerlei features, waardoor het praktisch een rijdend kantoor is. Eenmaal de auto volledig autonoom navigeert, doet het niet voor niets dienst als een mobiel kantoor of een rijdende lounge. Het comfort van de inzittenden is het uitgangspunt binnen dit ontwerp.

Audi grandsphere concept

De Audi grandsphere concept belooft de luxueuze, elektrische roadster van de toekomst te worden. Het pronkt niet alleen met een luxueus interieur, maar ook met een ongekende rijervaring. Het nieuwe concept biedt autonoom rijden van niveau vier. Dit is het op een na hoogste niveau. Met slechts twee knoppen die in te drukken zijn, verdwijnen de pedalen en gaat alles automatisch. De autobouwer met de vier ringen heeft ook duidelijk ingezet op comfort, met onder meer de zetels die tot 60° terug kunnen plooien. En uiteraard zijn er dan ook nog de vele infotainment-opties en de schoonheid van het exterieur. Er is met andere woorden veel om enthousiast over te zijn.

Audi skysphere concept

Ook binnen het luxesegment komt Audi met de nodige portie innovatie. Dat bleek bijvoorbeeld toen de Audi skysphere concept tijdens de Car Week in Monterey werd gepresenteerd. Door de variabele wielbasis bestaat het eigenlijk uit drie verschillende conceptauto’s. De drie studiemodellen zijn stuk voor stuk voorbereid op autonoom rijden (level 4). En het design is geïnspireerd door de Horch 853. De kenners zullen deze roadster uit de jaren dertig wellicht kennen als dé trendsetter op het gebied van luxe. Net als de Horch 853 heeft ook de Audi skysphere concept een lage motorkap. De tegengesteld openende deuren bewijzen dat het comfort van de inzittenden op de eerste plaats staat.