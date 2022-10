Waar kun je het beste parkeren op Schiphol?

Wil je parkeren op Schiphol? Lees de reviews van meerdere parkeeraanbieders. Bekijk ook hoe je zelf de goedkoopste parkeerplaats kan vinden.

Lees in onze Schiphol parkeren review wat je te wachten staat bij parkeren op Schiphol. Aan het eind van dit artikel gaan we ook in op andere luchthavens. Allereerst is het goed om te weten dat nog niet iedereen bekend is met online Schiphol parkeren boeken. Daarentegen is het dé manier om alle keuzes overzichtelijk te hebben en de prijs van tevoren in te zien. In deze review over Schiphol parkeren lopen we de opties met je bij langs. Laten we beginnen.

Q-Park Park+Fly

Q-Park Park+Fly is gevestigd in Hoofddorp. Er is geen shuttle maar wel een gratis busverbinding met de luchthaven. Je kunt je auto er binnen parkeren en de prijzen zijn relatief gezien laag.

Eazzypark Rijnlanderweg bij Schiphol Airport

Wanneer je wel een gratis shuttlebus verbinding wilt tussen je parkeerplek en Schiphol, kies dan voor Eazzypark Rijnlanderweg bij Schiphol Airport. De prijs is maar iets hoger dan Q-Park, maar je verbinding is beter. Je auto staat overigens wel buiten, dus voor zeer dure en exclusieve auto’s zou dit een nadeel kunnen zijn.

Drive Up Services bij Schiphol

Drive Up Services bij Schiphol is in prijs vergelijkbaar en je auto wordt ook buiten geparkeerd. De gratis shuttle bus brengt je in zo’n 11 minuten naar je bestemming: luchthaven Schiphol. Drive Up Services heeft meerdere vestigingen op verschillende afstanden. Via een parkeeraanbieder vergelijker voor Schiphol zie je ze allemaal.

GreenParking Schiphol

GreenParking is vergelijkbaar met de voorgaande parkeeraanbieders en een goede optie voor parkeren op Schiphol. Handig is het bagage in- en uitlaadplatform. Klanten noemen in reviews het ruime formaat van de parkeerplekken als een pluspunt. Parkeren is niet binnen maar buiten.

Valet parkeren Schiphol met ParkingPoint

Kies je valet parkeren op Schiphol met ParkingPoint? Dan rijd je zelf naar de luchthaven. Je geeft daar je sleutels aan de chauffeur die je auto op de parkeerplek zet. Kom je weer aan op de luchthaven, dan staat je auto weer klaar.

A4 Parking Schiphol

Over A4 Parking Schiphol hoeft niet veel verteld te worden, behalve dat je al in 1 minuut weer op de A4 zit! Dat betekent ongelofelijk snel parkeren. Je stapt daarna in de gratis shuttlebus die je naar de luchthaven rijdt.

Waar ga jij parkeren op Schiphol?

Of je nu voor het eerst gaat parkeren op Schiphol of dit al vaker doet, het is een goede tip om altijd via een website voor online parkeren op Schiphol je parkeerplaats te reserveren. Zo betaal je online en kun je meestal tot 24 uur voor aankomst nog annuleren. Ideaal is het als de medewerkers van de luchthaven parkeerplaats website zelf de parkeerplekken gecontroleerd hebben. Zo voorkom je verrassingen achteraf.

Parkeren op luchthavens

Parkeren op luchthavens is altijd gedoe als je het niet goed voorbereid hebt. Zelfs de route vinden kan al drama zijn. Daarom is online boeken het beste. Je kunt de route in je navigatie zetten en je rijdt er direct heen. Bij sommige aanbieders is er nummerplaat herkenning en rijd je zo het hek door. Daarna stap je in de shuttle bus die je naar je bestemming brengt. Op deze manier hoef je geen voorkeur meer te hebben om te vliegen vanaf Schiphol of een andere bestemming, want het parkeren zal altijd soepel gaan.

Kun je ook in het buitenland op deze manier parkeren?

Jazeker, veel websites die parkeren op luchthavens aanbieden, hebben inmiddels veel luchthavens wereldwijd op deze manier gedekt. Je vindt dus een parkeerplek op andere locaties dan de Nederlandse luchthavens. Door de beperkte groeimogelijkheden van het Nederlandse vliegverkeer, zal uitwijken naar andere luchthavens in het buitenland steeds vaker voorkomen. Door nu op deze manier je reis te boeken, merk je hoe handig het is. Dit maakt de stap om zelf ook via bijvoorbeeld Düsseldorf te vliegen veel makkelijker om te nemen.